Waarom ‘De Morgen’ meedoet met de VeggieChallenge

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

De Morgen schaart zich achter de VeggieChallenge. De challenge daagt mensen uit om in maart minstens een maand lang minder of geen vlees te eten. Het internationale initiatief wordt ons land gedragen door de vegetarische vereniging EVA.

Is het niet gek dat een krant zich achter zo’n actie schaart, goed doel of niet? Moet een redactie niet altijd koelbloedig de onafhankelijkheid bewaren? Dat is uiteraard zo.

Toch past de VeggieChallenge, vinden wij, bij De Morgen. Vegetarisme is de voorbije jaren ontsnapt uit de maatschappelijke niche. Een enquête leert dat ruim een kwart van de ondervraagde Belgen zegt af en toe in de week vlees te vervangen in het menu. Dat is een verdubbeling. Meestal gaat het om zogenaamde ‘flexitariërs’, mensen die van vlees naar vleesloos of plantaardig hoppen, zonder dat het per se een vaste overtuiging wordt.

Er zijn ook goede redenen om minder of geen vlees te eten. Dat begint bij de eigen gezondheid. Diëten kunnen nogal op modegrillen lijken, maar de ernstige dieetwetenschap is er wel over uit dat veel (rood) vlees eten slecht is voor de gezondheid, zeker als het ook nog eens bewerkt vlees is. Daar komt het argument van de klimaatzorg bij. De vleesindustrie legt een zware claim op milieu en klimaat, van de intensieve teelt van veevoerproducten tot de uitstoot van stikstof. En dan is er nog de terecht toenemende bezorgdheid over dierenwelzijn, met name dan voor dieren in de agro-industrie.

Allemaal goede redenen om het dus eens over onze consumptie van dierlijke producten te hebben. Het bewustzijn dat we ‘iets’ moeten doen groeit, terwijl er tegelijk nog veel misverstanden of onzekerheden leven. Kunnen we wel zonder vlees? Wat dan met de landbouw? Hoe kun je alternatieven de beet, de voedingswaarde en de smaak geven van een burger of steak? Boeiende kwestie, en hier wordt het voor een krant interessant. Om duidelijkheid te scheppen, nieuwe inzichten uit de wetenschap te onderzoeken en feit van vooroordeel te scheiden. In beide richtingen overigens, want in de bredere klimaatkwestie zie je dat mensen een schuldgevoel aanpraten vaak contraproductief werkt.

Het leuke aan de VeggieChallenge is nu juist dat het initiatief wegblijft van moralisme, dat op andere punten het streven naar een beter leven weleens durft te verstikken. Niets moet, elke bijdrage is vooruitgang. De challenge gaat niet gebukt onder ernst of verplichting. Met de actie wordt juist getoond dat minder vlees eten, vegetarisch of zelfs veganistisch eten juist ook lekker, makkelijk en gezond kan.

Gezonder, duurzamer leven is voor vele mensen meer dan een goed voornemen of een hype. Zeker na twee jaar pandemie is het besef van het belang van een ‘beter leven’ bij velen sterk aanwezig. Dat levert een boeiende ontdekkingstocht op, die we graag samen met u ondernemen.