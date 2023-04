Waarom de Fransen zich verzetten tegen langer werken

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de auteur van Reset en Vrijheid/veiligheid. Zijn bijdrage verschijnt tweewekelijks.

We zijn veel meer tegen bezoldiging gaan werken dan voorheen. In 1976 deed in Vlaanderen 35 procent van de vrouwen dat, vandaag 72 procent. De werkzaamheidsgraad van mannen en vrouwen samen bedroeg veertig jaar geleden 60 procent, vandaag 77 procent. Die ontwikkeling vormt het fundament van de consumptiemaatschappij: comfortabeler woningen, beter uitgeruste keukens, kookboeken die bestsellers worden, veiliger en grotere auto’s, langer studeren, de mode volgen, meer reizen, indrukwekkend home entertainment, terrasjes doen, iets ‘cultureels’, shoppen als ontspanning. Veel mensen zijn er dol op, meer mensen willen er het volle pond van, een deel wil er zelfs langer voor werken. Weerstand is er ook. In Frankrijk, waar elke generatie zijn schijn van een revolutie wil, staan momenteel twee kampen tegenover elkaar: voor en tegen meer werken.

Het ene kamp gaat ervan uit dat het leven beter wordt als zij minder werken, vroeger stoppen met werken, minder dagen per jaar werken, minder uren per week. Dat betekent uiteraard dat men minder zal produceren, minder materiële welvaart zal hebben, collectief ook minder middelen zal hebben om te investeren in klimaattransitie, wetenschappelijke en technologische ontwikkeling, defensie en andere uitdagingen. Het andere kamp gelooft dat het leven beter, welvarender en veiliger wordt als, voorlopig toch, wat langer en meer wordt gewerkt.

De voorstanders van minder werk zwijgen over de implicaties van hun keuze. Zij stellen het voor alsof het afromen van de (te) hoge lonen en een vermogensbelasting kunnen compenseren voor de afname van de productie. Door herverdeling zouden de welvaart en de investeringen in de toekomst op peil kunnen blijven. Op die manier wordt een keuze tussen twee verschillende levenswijzen voorgesteld als een verdelingskwestie en dus als een gevecht van links tegen rechts. Dat is politieke kwakzalverij. De gevolgen van minder werken, in de mate dat de Fransen dat willen, kunnen niet via herverdeling worden opgevangen. Het gaat wel degelijk om een keuze van levenswijze.

De meerderheid van de Fransen kiest voor weinig werken. Het voorstel de pensioenleeftijd op te trekken, vond geen meerderheid in de Assemblée. Het werd dan maar op een minder democratische manier doorgedrukt. Mocht ik Fransman zijn, ik zou ook gaan betogen. Nochtans ben ik er vast van overtuigd dat de Fransen er baat bij hebben wat langer te werken. In een democratie heeft de meerderheid het recht te kiezen voor een levenswijze, ook al lijkt dat niet de meest verstandige keuze, ook al draagt die niet de voorkeur weg van het staatshoofd.

Waarom verzetten zoveel Fransen zich tegen langer werken? De linkse regeringen die de illusie hebben geschapen dat het met een 32-urige werkweek en pensioen op 62 ook wel lukt, dragen uiteraard een zware verantwoordelijkheid. Maar dat is niet het hele verhaal. Kern van de zaak is dat te weinig Fransen een duidelijk verband zien tussen hun werk en hun welvaart, tussen hun werk en de toekomst van hun land.

Bestaat het risico dat ook bij ons dat verband onduidelijk wordt? Er is slechts een klein, nagenoeg verwaarloosbaar verschil tussen het beschikbare inkomen van heel wat werkenden en de uitkeringen van de niet-werkenden. De financiële prikkel om te werken is dan klein, zeker als men rekening houdt met de extra kosten aan kinderopvang, mobiliteit, kledij en voeding, die gepaard gaan met het uit werken gaan. Zelfs op dat elementaire niveau – hoeveel geld verdien je ermee - wordt het werk van vele mensen onvoldoende gewaardeerd. Dat is echter niet de enige vorm van waardering die telt, vandaag zelfs niet de belangrijkste. Er zijn ook de beroepsfierheid, het gevoel iets nuttigs te doen, het gevoel via je werk bij te dragen aan de welvaart en het welzijn van je gemeenschap, het gevoel zich in het werk te verwezenlijken.

In die zin gaat het wel degelijk om een verdelingskwestie: het verdelen van geld, maar ook en meer nog van kansen op beroepsfierheid, op het gevoel iets voor de gemeenschap te betekenen, op geloof in verdere materiële vooruitgang. Dat zijn de verdelingskwesties die er in rijke landen toe doen, en dan rijst de vraag of de strijd voor een gelijkere verdeling van die begeerde ‘goederen’ nog links is.

Ooit was hij dat. De emancipatie van de arbeidersklasse was niet enkel een kwestie van inkomen, arbeidsomstandigheden en werktijd. Het ging ook om waardigheid, arbeidstrots, het bewustzijn van de bijdrage van ‘arbeid’ en van het eigen werk aan de welvaart en het welzijn van de gemeenschap. Op dat bewustzijn, niet op flauwe menslievendheid, steunde het streven naar een eerlijker verdeling van de gezamenlijk gecreëerde welvaart. Linkse partijen zijn inmiddels in grote mate kleine verzamelingen geworden van mensen die lachen met gemeenschapszin, met ‘ouderwetse’ waarden als beroepsfierheid, en trots op je bijdrage aan je gemeenschap. Zij culpabiliseren mensen liever voor wat die verwezenlijken.

Daarom leidt een conflict zoals in Frankrijk de mensen eerder naar rechts dan naar links. Het zijn vandaag de rechtse partijen die met meer overtuiging spreken over al die dingen die vooral de kort geschoolden graag gelijker verdeeld zien: de waardigheid van het werk van gewone mensen, en hoe ook en misschien vooral dat werk een gemeenschap maakt en toekomst geeft. Om nog meer succes te hebben, moeten die partijen wel leren dat ook het geld wat gelijker mag worden verdeeld.