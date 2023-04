Waarom de aarde redden ook een esthetische kwestie is

Alleen wetenschap en technologie zullen de aarde niet redden. Ecokapitalisten doen het ons graag geloven. Met de ‘juiste’ innovaties en hoogtechnologische vondsten kunnen we onze vertrouwde manier van leven wel voortzetten. We mogen met de auto blijven rijden zolang die maar elektrisch is. We moeten zeker nog economisch groeien, als dat maar koolstofvrij gebeurt. Het blinde geloof in de verlossing door wetenschap en techniek verdringt dat de hele klimaatproblematiek een zaak van de mens is, dat de natuurcrisis in feite een cultuurcrisis is. Om de opwarming tegen te gaan zullen we daarom in de eerste plaats ons leven moeten veranderen: ons gedrag, onze gewoonten, waarden en normen. Kortom, onze cultuur zal aardig moeten worden bijgesteld.

Maar je leven veranderen, hoe doe je dat? Wetenschappelijke argumenten kunnen ons blijkbaar niet volledig overtuigen. Klimaatrapport na klimaatrapport, het worden er steeds meer. Veel empirisch bewijs, maar we blijven vlees eten, plastic consumeren en vliegtuigen nemen. Ook na Covid-19: business as usual. We missen blijkbaar iets wat ons echt kan overhalen. Als wetenschappelijke bewijzen niet helpen, wat dan wel?

Gedrag en cultuur veranderen doe je niet alleen met rationele argumenten. Affecten, emoties en ons geheel zintuiglijk vermogen spelen daarin een doorslaggevende rol. Zo hebben milieuactivisten al een tijdje het belang van eco-esthetiek ontdekt. De schoonheid van een landschap laten inzien kan mensen overtuigen om er ook ecologisch zorg voor te dragen. Esthetiek doet er dus toe, maar het gaat om veel meer dan een mooi plaatje.

Esthetica verbindt al onze zintuigen met emoties, sferen en stemmingen. Designers weten dat maar al te goed. Geluiden, kleuren, geuren, en temperaturen kunnen ons treurig of goed geluimd maken. Zintuiglijke ervaringen doen ertoe. Ze kunnen ons stresseren of juist laten concentreren. Ze kunnen ons ergens thuis doen voelen of ons er net wegjagen. Onze fysieke omgeving bevat massa’s informatie die we veelal onbewust tot ons nemen. En ook dat is een kwestie van esthetiek.

Audiovisuele cultuur

De huidige digitale omgeving verleert ons met die informatie om te gaan. De onlinecultuur is een audiovisuele cultuur: een esthetiek van louter kijken en luisteren. De visuele prikkelcultuur grijpt bovendien aardig in op onze concentratie en ritmiek. Ons zintuiglijk vermogen wordt erdoor aangetast. Die esthetische deprivatie leidt ook tot minder empathie: minder inlevingsvermogen in de kwetsbaarheid van mensen en dingen om ons heen.

Esthetiek steunt immers deels op ‘visceraliteit’, ook op semiochemie en spiegelneuronen. Dat zijn chemicaliën en neuronen die we voortdurend met onze fysieke omgeving uitwisselen, die ons permanent over de toestand van onze medemens en onze ‘medenatuur’ informeren. Zo is een vervuild luchtklimaat evengoed fysiek verantwoordelijk voor ons mentaal en sociaal angstklimaat. Angst kan je letterlijk inademen.

Het gaat om gegevens die we achter het scherm gemakkelijk ontlopen en verdringen. Ons esthetisch vermogen wordt erdoor vernauwd en onze affecthuishouding geraakt erdoor in de war. Wie een verslaafde gamer in huis heeft begrijpt onmiddellijk wat ik bedoel. De onlinewereld heeft een enorm effect op ons gedrag en dus op onze cultuur.

Wat ik wil zeggen: cultuur steunt niet alleen op ethiek en moraal, maar ook op onze esthetische ervaringen. Onze levensgewoonten navigeren niet louter op rationele coördinaten, maar evengoed op ons zintuiglijk gemoed. Hier ligt dan ook een belangrijke taak voor onderwijs en cultuur. Ons zintuiglijk vermogen zo ver mogelijk oprekken. Geen smartphones meer in het klaslokaal toelaten is onderwijzen in dat esthetische vermogen.

Maar verbieden is een negatieve pedagogie die ook om een positieve invulling vraagt. Daarom moeten esthetica en kunsteducatie aardig worden opgewaardeerd. Serieus genomen ook. Die vakken gaan alvast veel verder dan een praatje bij een plaatje. Onze volledige zintuiglijke huishouding wordt erin vormgegeven. Gedrag zal nauwelijks veranderen wanneer we die huishouding niet opnieuw leren balanceren. Om de klimaatcrisis te overwinnen zullen we ook onze esthetica op orde moeten brengen. Weer leren voelen in de twee betekenissen van het woord: zintuiglijk en emotioneel - de aarde aanraken en erdoor geraakt worden.