Waarom bestaat er geen maximumprijs voor cng?

Brandstofprijzen

De brandstofprijzen swingen de pan uit. De berichtgeving betreft enkel de prijs van diesel en benzine. Nochtans zijn er ook duizenden particulieren die gekozen hebben voor cng (aardgas onder hoge druk) als brandstof. Dit is een valabel alternatief in de energiewende, net zoals de hybride motor (elektriciteit/benzine). De cng-wagens kunnen ook rijden op benzine, weliswaar, maar een fractie van het bereik op cng.

Er bestaan maximumprijzen (plafonds) voor diesel en benzine, maar voor aardgas is die er niet. De verkoper mag dus zelf de prijs bepalen. Beeldt u zich eens in wat dat zou betekenen indien we de parallel trekken met het brood en de bakkers.

Op woensdag 9 maart 2022 bedroeg de prijs per kilogram cng 5,19 euro, en dat bij prijsvechter Dats24. Wie kan dat betalen? Een ecologische rijstijl van 4 kilogram cng per 100 kilometer (makkelijk haalbaar) betekent ruim 20 euro. Mijn wagen heeft een autonomie van 450 kilometer op cng, bijgevolg ruim 93 euro.

Wat betaalt een meer vervuilende diesel- of benzinerijder voor een volle tank, ruwweg voor 900 kilometer autonomie? Indien diesel of benzine aan 5 euro per liter zou worden verkocht, denk ik dat het revolutie is. Waarom geen maximumprijs voor cng? Waarom geen bio-cng?

De overgang naar ‘volledig elektrisch’ komt behoorlijk op gang. Wanneer straks iedereen verplicht aan de elektriciteit hangt, hou ik mijn hart vast voor de gepeperde rekening.

Die ‘propere’ elektriciteit zal dan wel deels opgewekt worden door datzelfde aardgas (al dan niet afkomstig uit conflictgebied) waar de partijen Ecolo en Groen nu zo op inzetten. Het openhouden van onze kerncentrales zal niet de spreekwoordelijke slok op de borrel zijn.

Europa komt straks ook nog met een onvermijdelijke koolstoftaks. En aangezien de vele miljarden accijnzen uit brandstoffen ook langzaam zullen opdrogen, vrees ik voor een nieuwe inventieve belasting op elektrische voertuigen. Ter illustratie: het ecologisch wakkere Noorwegen zal binnenkort opnieuw belasting heffen, eerst op de duurste elektrische wagens, en dit na het mislopen van heel veel geld voor de schatkist. Een teken aan de wand?

Kan de cng-rijder in deze crisis a.u.b. niet vergeten worden? Wij zijn heus niet met zoveel. Wij kunnen momenteel onze tank niet meer vullen. Komt de overheid ook voor ons tot rede?

Tim Hermans, Tongeren

Humanitaire hulp

De Vlaamse en Belgische humanitaire hulp aan Oekraïne is bedroevend laag en totaal niet in verhouding tot de noden. Ze verbleekt bij de hulp geboden door andere Europese landen.

De Vlaamse regering heeft op 8 maart 400.000 euro vrijgemaakt voor hulp aan de bevolking van Oekraïne. Voor een bevolking van 44 miljoen Oekraïners komt dat neer op minder dan 1 eurocent per inwoner. Met zo’n bijdrage kun je uitzonderlijk weinig doen. Zelfs de eerste 3 miljoen en nu 5 miljoen euro aangekondigd door de Belgische regering zijn een peulschil voor een crisis van die omvang.

Vele andere landen doen het aanmerkelijk beter: op 1 maart heeft Frankrijk 100 miljoen euro vrijgemaakt voor humanitaire hulp aan Oekraïne. Dat is verhoudingsgewijs, op basis van bevolkingsaantallen, alsof België 17 miljoen of Vlaanderen 10 miljoen euro zou reserveren. In dit laatste geval doet de Franse overheid het dus 25 keer beter.

Ook andere landen zijn recentelijk in actie geschoten: het Verenigd Koninkrijk (92 miljoen euro), Italië (110 miljoen), Denemarken (20 miljoen), Noorwegen (200 miljoen), enzovoort. Telkens een spectaculair veelvoud van onze Belgische en Vlaamse bijdragen.

Europa wordt geconfronteerd met een vluchtelingencrisis van ongeziene omvang sinds WO II. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen uit Oekraïne zijn op de vlucht voor bombardementen en geweld. Vlaanderen en België zijn welvarend en kunnen een verschil maken. Maar dat impliceert dat we onze financiële hulp significant opschroeven om deze kwetsbare mensen in de hoogste nood echt bij te staan.

Edwin Clerckx (evaluator humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking), Brussel