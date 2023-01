Waar zijn de mensen van de Warmste Week? Waar zijn de mensen die massaal steun aan Oekraïners gaven?

Barbara Debusschere is journalist.

De kerstsfeer ligt achter ons. De roes van de Warmste Week om goed te doen voor de allerzwaksten is vervlogen. Dat is heel spijtig voor de honderden vluchtelingen die hier op straat of in erbarmelijke onderkomens overleven.

Zoals de tentjes waarin sommigen al weken slapen op een Brusselse brug. En zoals het in urine, uitwerpselen en afval gedrenkte kraakpand in Schaarbeek, waar zo’n duizend vluchtelingen, asielzoekers en daklozen sinds oktober overleven tussen schurft, difterie en geweld. Veiligheidsdiensten en zelfs het Rode Kruis durven er niet meer binnen.

En nu is er ook brand uitgebroken. Uiteraard. Laat wanhopige mensen in onterende omstandigheden aan hun lot over en je krijgt ellende, ongelukken, de menselijke hel.

Veel vragen en antwoorden zijn al duizenden keren opgeworpen. Of het nu gaat over het Maximiliaanpark, het Noordstation, het Klein Kasteeltje of nu de Paleizenstraat in Schaarbeek, altijd horen we dat er te veel mensen in ons land aankloppen. Dat er te weinig mankracht is om hen op te vangen. Dat andere overheden niet genoeg meewerken.

Deels klopt dat.

Er lopen ruim meer dan 3.000 asielaanvragen per maand binnen, op een gegeven moment zaten we bijna op het niveau van de asielcrisis in 2015. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) heeft de opvangcapaciteit met een kwart verhoogd, maar dat is niet voldoende. Er zijn te weinig mensen die willen werken voor Fedasil. En ja, niet iedereen in dat helse kraakpand heeft wellicht recht op onderdak. Dus is het ook aan de burgemeester, die verantwoordelijk is voor daklozenopvang. Ook is dit uiteraard een kwestie die uitgekiende internationale samenwerking vereist.

Maar dat neemt niet weg dat het ongeloofwaardig is dat België niet anders kan dan honderden mensen maandenlang in een hondse situatie te laten wegteren.

Middeleeuws

Los van alle formaliteiten en grote asieldebatten is dat een schande voor een welvarend land dat zich sterk maakt de mensenrechten hoog in het vaandel te dragen. Een land ook dat perfect in staat blijkt grootse organisatorische dingen op te zetten als nood wet breekt, zoals toen veel Oekraïense vluchtelingen aanspoelden. We gunnen De Moor het voordeel van de twijfel wanneer ze zegt dat dit geen verrottingsstrategie is die mikt op een afschrikeffect en goedkeuring van de rechtse kiezer. Maar het ziet er in ieder geval wel meer en meer zo uit.

Bovendien valt op dat er vanuit de links-groene partijen weinig animo is om dit ter harte te nemen. In Molenbeek wil de PS een opvangcentrum sluiten. Vreemd voor een issue waarvoor ons land al ettelijke keren is veroordeeld.

Dat brengt ons bij barmhartige Warmste Week-attitude. Natuurlijk is het niet aan de bevolking om asielzoekers op te vangen, hoewel het burgers zijn die de Brusselse tentbewoners bijstaan. Maar politici willen herverkozen worden. Het helpt niet dat steeds meer burgemeesters moeilijk doen over extra opvangcapaciteit.

En dan gaat het over ons, de burgers. Waar zijn de menselijke mensen van de Warmste Week? Waar zijn de mensen die massaal steun aan de Oekraïners gaven? Het zou bepaald helpen mochten veel meer burgers het niet pikken dat er zich middeleeuwse taferelen afspelen in onze steden.