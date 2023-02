Waar wacht België op om handel met nederzettingen te verbieden?

De oorlog in Oekraïne, evenals het aantreden van een regering met een openlijke annexatie-agenda in Israël illustreert een algemene trend. Internationale normen worden alsmaar zwakker. We roepen België op om handelsmaatregelen te nemen in overeenstemming met het verbod op het verwerven van grondgebied door middel van geweld, in overeenstemming met het internationale recht, en om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan handelsbetrekkingen met illegale nederzettingen in bezette gebieden, waar ook ter wereld.

De huidige escalatie in Palestina en Israël toont aan dat de jarenlange struisvogelpolitiek van de Europese Unie onhoudbaar is. Als dezelfde “cyclus van geweld” zich telkens herhaalt, komt dat omdat de diepere oorzaken van het conflict niet worden aangepakt: de kolonisatie, de brutale bezetting en de annexatie van Palestijns grondgebied door Israël. Internationale en Israëlische mensenrechtenorganisaties sloten zich onlangs aan bij de door Palestijnse organisaties al veel langer getrokken conclusie dat Israël zich schuldig maakt aan de misdaad van apartheid.

Eind december 2022 kwam Benjamin Netanyahu aan het roer van de meest extremistische regering die Israël ooit heeft gekend. Door een coalitie met de Religieuze Zionisten nemen joodse supremacisten, die racistisch en homofoob zijn, sleutelposities in, in de regering.

Openlijke annexatie-agenda

Het nieuwe regeerakkoord roept op tot de “de uitbreiding van de Joodse aanwezigheid in alle delen van het land Israël - in Galilea, de Negev, de Golanhoogte en Judea en Samaria (d.w.z. de Westelijke Jordaanoever)”. Op de agenda van de nieuwe coalitie voor de komende maanden staat de sloop van de huizen van meer dan 1000 Palestijnse burgers in Masafer Yatta bij Hebron en de legalisering van een honderdtal buitenposten, nederzettingen die zelfs onder de Israëlische wet illegaal zijn. Duizenden nieuwe huizen in bestaande nederzettingen werden aangekondigd.

Deze versterking van de koloniale politiek van Israël voedt het geweld. Sinds 1 januari zijn al meer dan 60 Palestijnen gedood door het Israëlische leger en een aanval in een nederzetting in Oost-Jeruzalem eiste 7 Israëlische slachtoffers. In de nasleep van deze aanval kondigde premier Netanyahu, in plaats van de gemoederen te bedaren, een reeks strafmaatregelen aan die volgens het internationaal recht onwettig zijn. Zo drijft hij de spanningen verder op.

Voor de Palestijnse bevolking verandert er niets in vergelijking met de vorige regering. De kolonisatie, het slopen van infrastructuur en het moorddadige geweld waren al drastisch toegenomen. In 2022 werd op de Westelijke Jordaanoever het hoogste aantal Palestijnen gedood door Israëlische soldaten sinds de Tweede Intifada. Wat relatief nieuw is, is dat deze regering haar plannen en geweld niet langer tracht te verbergen. Aangemoedigd door het stilzwijgen en de passiviteit van de internationale gemeenschap, stelt het haar annexatie-agenda zwart op wit tentoon.

Twee maten-twee gewichten

De kolonisatie van bezet gebied is een oorlogsmisdaad. Een schending van het internationaal humanitair recht. Derde staten zijn verplicht om er een einde aan te maken. Terwijl de Europese Unie de invoer van producten uit bezet Oekraïens gebied heeft verboden, blijft ze de invoer van producten uit Israëlische nederzettingen toestaan.

Daarom roepen wij België op om haar commerciële betrekkingen met illegale nederzettingen in bezet gebied te beëindigen, zowel in Palestina, Oekraïne als elders. Wij eisen dit in naam van de eerbiediging van het internationaal recht en de mensenrechten. Ook ons handelsrecht moet die rechten respecteren.

Meer dan 20.000 Belgische burgers hebben zich voor een dergelijke maatregel uitgesproken op Europees niveau, door het Europees burgerinitiatief “Stop Trade with Settlements” te ondertekenen. Zolang de Europese Unie niet optreedt, zijn EU-lidstaten verplicht zelf actie te ondernemen. Het is nu aan het Belgische parlement en regering om maatregelen te nemen.

Bij haar vorming in 2020 heeft de Belgische regering zich geëngageerd om het differentiatiebeleid ten aanzien van de Israëlische nederzettingen te versterken en zich te verzetten tegen eventuele annexatieplannen door met gelijkgezinde Europese staten doeltreffende maatregelen te treffen. Als ze dat nu niet doet, nu de Israëlische regering openlijk op de annexatie van Palestijns gebied aanstuurt, wanneer dan wel?

Gesteund door meer dan 160 Belgische academici, kunstenaars en persoonlijkheden, onder wie François Dubuisson, hoogleraar aan het Centrum voor Internationaal Recht (ULB), Cédric Henet, advocaat en doctorandus in de rechten (UCLouvain), Herman De Ley, Em. Prof. (UGent) en Nozomi Takahashi, voormalig wetenschapper & PhD (UGent). De lijst van alle ondertekenaars staat op www.madeinillegality.org.