‘Waar kunnen wij, ongelovige millenials zonder gezin, onze identiteit aan ophangen? Ons lichaam? Het saldo op onze bankrekening?’

“Zo’n procedure zou bij jou onmogelijk zijn”, zei mijn vriend terwijl we ons door het eerste seizoen van Severance werkten. “Jouw werk is je leven en je leven is je werk. Als jij wordt opgesplitst, blijft er niets over.”

De serie gaat over de werknemers van het fictieve biotechbedrijf Lumon die een zogeheten severance procedure ondergingen waarbij hun geest in twee werd gesplitst. Eenmaal ze in de lift stappen die hen naar hun steriele werkhokjes in de labyrintachtige kelder voert, herinneren ze zich niets meer van hun leven buiten de bedrijfsmuren, en vice versa. Zo bereiken ze de ultieme work-life balance. Het sinistere gevolg daarvan is wel dat de innies, zoals de werkpersona’s van de personages heten, de kelder waar ze mysterieuze data invoeren nooit verlaten.

Severance – ironisch genoeg te bekijken op Apple TV – is een kritiek op bullshitbanen, bedrijfscultuur en de scheiding van werk en privé, maar wel eentje met een kloppend hart. Qua gestileerde eigenaardigheid doet de scifithriller aan Twin Peaks denken, inhoudelijk borduurt hij verder op films als Eternal Sunshine of the Spotless Mind en Synecdoche, New York, die concepten als herinnering, realiteit en identiteit bevragen.

De reeks zit zo goed in elkaar dat je scènes moet pauzeren of herbekijken om alle details en aanwijzingen op te pikken. Een waar festijn voor de aandachtige, om niet te zeggen obsessieve kijker, zoals ook blijkt uit de eindeloze discussies en complottheorieën op Reddit, waarin ik me na het bekijken van de bloedstollende finale gretig verloor. Want wie weet deed ik er wel inspiratie op voor een volgend stukje.

Het is waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen waarom ik zo van mijn werk hou: met een beetje wilskracht schuilt in zowat alles een verhaal. Schrijven is een mooi excuus om eender welke konijnenpijp in te duiken, jezelf ongevraagd overal mee te bemoeien.

Inspiratie is echter een nogal dwarsliggend ding dat lak heeft aan burgerlijke begrippen zoals kantooruren of feestdagen. Nee, ze overvalt je liever in het midden van de nacht, vermomd als droom, of tijdens een strandwandeling waarbij je natuurlijk net geen telefoon of notitieboekje bij je hebt. Daarbij komt nog eens dat als de inspiratie uitblijft of niet overkomt op papier, het schier onmogelijk is om dat falen niet persoonlijk te nemen; om niet in een existen­tiële crisis te verzanden.

Nochtans is het ons goed ingepeperd dat het niet gezond is onszelf te veel met ons werk te identificeren, daarvan getuigen recente bestsellers als Work Won’t Love You Back of Can’t Even: How Millennials Became the Burn-Out Generation.

Maar waar kunnen wij, niet-gelovigen zonder gezin, onze identiteit aan ophangen? Ons lichaam? Dat veroudert en verzakt, bovendien is het nogal oppervlakkig. Het saldo op onze bankrekening? Dat is in tijden van recessie eerder deprimerend, bovendien nogal materialistisch.

“Is het belangrijk werk omdat jij zegt dat het belangrijk is, of is het echt belangrijk?” vraagt de opstandige Helly R. in Severance aan haar collega’s.

Maar misschien moeten we onszelf wel wijsmaken dat we meerwaarde produceren, wat rest ons anders nog?