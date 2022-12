Waar ik nu woon, voel ik me op mijn gemak. In het centrum van Brussel was dat wel anders

Is Brussel veilig? Die vraag beantwoord ik altijd eerder weifelend.

Waar ik nu woon, voel ik me op mijn gemak. In het centrum was dat wel anders: mannen die me achtervolgden, aanklampten, uitscholden of probeerden te bestelen.

Weinig vrienden wonen nog in het centrum. Een van hen is onlangs aangevallen; knie gebroken, tenen gekneusd. Hij wil al langer verhuizen; te veel junkies tegenwoordig in zijn portiek. In de vijftien jaar dat hij er woont, heeft hij de buurt serieus zien veranderen.

Ik denk aan de recente rellen en steekpartijen, de zogezegde no-gozones, aan de homoseksuele vriend die zich uit voorzorg mannelijker kleedt en mijn overvallen grootvader.

Dan denk ik aan alle bekenden die zich onvermoeibaar voor de stad en haar inwoners inzetten, alle sympathieke onbekenden die spontaan hulp aanbieden wanneer ze zien dat ik geen geboren fietser ben, alle lokale beroemdheden die zich nooit te goed voelen voor een begroeting.

Alleszins willen Brusselaars wel in een veilige stad wonen.