Waar geven we nog iemand de vrijheid om verantwoordelijk te zijn?

Al enkele dagen domineren de jeugdkampen het nieuws. Niet omdat ze eindelijk weer zorgeloos mogen doorgaan, nadat de talloze vrijwilligers van onze verenigingen het uiterste van zichzelf hebben gegeven om volgens al de regeltjes die we hen oplegden jeugdkampen te organiseren. Niet omdat ze zich dubbel hebben geplooid om kinderen en jongeren het hoogtepunt van hun zomer te laten beleven. Neen, deze week barstte het nieuws los dat Florenville, Chiny, Bouillon en Andenne besloten hadden een alcoholverbod op te leggen voor jeugdkampen die de zomer bij hen wilden vertoeven.

Van onbezonnen bosspelen tot leren koken tot slopend lange tochten: de jeugdbeweging heeft het allemaal. Van amusant tijdverdrijf tot leren samen spelen, samen werken, samen leven. Van de kracht om een groep te vormen én van hoe je die groep zelf vormgeeft tot het vormgeven van jezelf als individu. Het is er elke keer opnieuw weer staan en verantwoordelijkheid leren opnemen, voor jezelf en voor steeds meer mensen.

“Vrijwillig, maar niet vrijblijvend,” is een leuze die regelmatig door leiders en leidsters in de mond wordt genomen. De jeugdvereniging is, misschien bovenal, kiezen voor verantwoordelijkheid. Een ogenschijnlijke tweespalt, want uw kinderen komen vooral thuis met de wilde verhalen – verhalen van de vrijheid die ze elders niet hebben. Verhalen van kampen bouwen in het bos, van ploeteren door een boer zijn erf, van verloren lopen in het midden van de nacht, van het eten laten aanbranden.

Wat ze thuis niet vertellen – omdat ze het misschien gewoon nog niet beseft hebben – is de verantwoordelijkheid die ze daarvoor opnemen. De petite bonté die hen in staat stelt om met die vrijheid om te gaan. Of toch: om met die vrijheid om te gaan zonder permanente brokken te maken. De voorzichtigheid waarmee ze door de boer zijn erf moeten, de stoere façade die ze opzetten in het donkere bos om hun vrienden gerust te stellen, of de noodgedwongen bulderlach wanneer de ontegensprekelijke conclusie van de avond is dat het voor iedereen zwartgeblakerde steak zal worden.

Het is een plek – en ik durf zelfs zeggen, een van de laatste plekken – waar een kind nog echt verantwoordelijkheid krijgt. Dat is vandaag geen evidentie meer. Niet meer als kind, maar ook niet meer als organisatie. Als organisatie behoort het steeds meer tot het takenpakket van de leider en de leidster om bezorgde mails van ouders te beantwoorden. Kinderen horen niet verantwoordelijk te zijn, ze horen vrijheid te krijgen. Ze horen te spelen. De wilde verhalen waar uw kinderen mee thuiskomen, zijn misschien toch net iets té wild. Ze lagen misschien toch net te laat in hun bed. Ze hadden misschien te veel schrik in het donker, ze hebben misschien toch niet goed genoeg gegeten.

Toch blijven onze leiders en leidsters vol goede moed en net voldoende wanhoop keer op keer die ruimte voorzien. Ruimte om te falen. Ruimte om te leren verantwoordelijk te zijn. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn helemaal geen tegengestelden. Het klinkt misschien evident, maar als organisatie – die met kinderen omgaat – is die evidentie er niet meer. Verantwoordelijkheid wordt op de jeugdbeweging aangeboden, aangenomen, en met vallen en opstaan benut. Omdat de leiders en de leidsters het zelf hebben meegemaakt. Omdat ze zelf de ruimte hebben gekregen: ‘de vrijheid’ dachten ze toen. De vrijheid om met geschaafde knieën thuis te komen. De vrijheid om op te groeien tot verantwoordelijke jongvolwassenen.

Leiders leren elke dag, met vallen en opstaan. En ook met het pintje aan het kampvuur aan het einde van de dag – dat zal hier en daar misschien het pintje te veel worden, en er zal hier en daar eens iemand niet op tijd uit bed raken de dag erna. Daar zullen ze ook door hun medeleiders op gewezen worden. En geloof me, er zijn maar weinig lessen die meer impact hebben dan een uitbrander te krijgen van je vrienden.

Laten we onze jongeren niet de ruimte ontnemen om verantwoordelijk te zijn. Voor elk verhaal van een leider dat zijn drank niet aankan, is er een onverteld verhaal van een leider die geleerd heeft hoe hij zijn verantwoordelijkheid moet opnemen.

We moeten, als maatschappij, die verantwoordelijkheid weer aan elkaar durven geven. Er bestaat geen andere manier om ze te leren. Dat is geen boekenkennis. De jeugdvereniging lijkt een van de weinige plaatsen waar we een kind nog verantwoordelijkheid durven geven. Het is pas door verantwoordelijkheid dat we vrijheid kunnen hebben. Die verantwoordelijkheid, voor elkaar, maakt de schoonste mensen.