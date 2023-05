Waar de vrijheid van een illegale rave stopt

Ongelooflijk toch, hoelang die illegale rave in Sint-Truiden talk of the town blijft. Waarom toch? Zo erg zijn die illegale raves toch niet? Wat jonge, en minder jonge, mensen die eindelijk eens tonen waar echte vrijheid voor staat. Daar kunnen wij, onvrijen, nog best wel iets van leren.

Een bezoeker leerde ons dat vergunningen voor legale raves moeilijk te verkrijgen zijn en ze ‘bijgevolg’ dansfeesten organiseren zonder het naleven van al die wettelijke verplichtingen. Die raver draaide de gedachtegang slim om en vond dat wij vooral eens moesten nadenken over die overregulerende overheid met al die verstikkende vergunningen! Toch? Kennelijk hebben wij de vrijheid om bestaande regels te negeren als ze lastig op te volgen zijn. Dat biedt perspectieven!

Die raverswijsheid is best wel bedenkelijk. Het klopt zeker dat het legaal organiseren van een rave niet eenvoudig is. De administratieve mallemolen is zenuwslopend en bij momenten onzeker. Om een ‘rave’ als Extrema, Zillion Iluminati, Tomorrowland of Rave Rebels te organiseren moet je een pak vergunningen in orde weten te brengen, veel dure verzekeringen afsluiten en je ten slotte blauw betalen om de veiligheid te garanderen.

Alleen, al die soms overdreven regeltjes dienen er voor om de bezoekers maximaal van hun vrijheid te laten genieten zonder daarbij - en nu komt het - anderen te storen, of toch zo min mogelijk. Je mag best lawaai maken, maar laten we er om middernacht mee stoppen, zodat de buren nog wat kunnen slapen. Een goed ingerichte EHBO-dienst zorgt ervoor dat de spoeddienst van het lokale ziekenhuis niet nodeloos belast wordt met omgeslagen voeten en ravers die te hard zijn gegaan. Bezoekers en omwonenden, maar ook de natuur hoort tot die ‘anderen’. Vandaar regels over afvalverwerking en opruim. En waarom een vergunning voor die rave in Brustem überhaupt zou zijn afgewezen? Het broedseizoen!

De organisatoren van illegale raves trekken zich nauwelijks iets aan van de drie verborgen v’s van elk evenement: veiligheid, vergunningen en verzekeringen. Dan is het uiteraard een stuk gemakkelijker en goedkoper om zo’n bijeenkomst te organiseren, maar tegelijk veel gevaarlijker voor de bezoekers en de omgeving.

Jouw vrijheid stopt waar je de ander begint te storen, eventjes John Stuart Mill ruw parafraserend. Anders gezegd: geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid. ‘C’est pas le mien, le problème des voisins’, zei een raver. Hoe onverantwoordelijk kortzichtig kan je zijn?

Nog kort iets over de ordediensten. Natuurlijk hadden ze vlugger kunnen optreden en de rave in de kiem smoren. Maar een illegale rave van die omvang is uitzonderlijk. Begrijpelijk dat de ordediensten zelf verrast waren. Straf vind ik wel hun aanpak tijdens de rave. Laten uitdoven die handel! Een verstandige keuze.

Hopelijk krijgen ze de organisatoren van al die onbeperkte vrijheid te pakken. Dan kunnen ze op zijn minst de schade vergoeden die hun onverantwoord gedrag heeft veroorzaakt.

De broedvogels die hun nesten hebben achtergelaten kunnen nergens klacht indienen. Maar kom, ‘C’est pas le mien, le problème des oiseaux’.