Waar blijft de verhoging van de spaarrente?

Op donderdag 27 oktober heeft de Europese Centrale Bank de rentetarieven opnieuw verhoogd. Na een toename van 0,5 procent afgelopen maand juli en 0,75 procent in september, komt er nu nog eens 0,75 procentpunt bij. Dat brengt de totale rente op 2 procent. Bedrijven en consumenten gaan hierdoor het geld minder laten rollen en minder geneigd zijn om leningen aan te gaan.

Economische groeivertraging is het gevolg, waardoor de inflatie kan beteugeld worden. Ook de banken krijgen voor het geld dat zij stockeren op de rekeningen van de ECB, een bepaalde vergoeding. Momenteel ligt die op 1,5 procent. Vermits er slechts een minimale rente van 0,11 procent op de spaartegoeden van consumenten gehanteerd wordt, verdienen de banken dus goed geld aan deze spread.

Nu de rente stijgt, komt de vraag: wat met de consument-spaarder? Wanneer kunnen gewone spaarders zoals u en ik een beter rendement op ons spaargeld verwachten? Bij de grootbanken blijft het stil. Belfius-baas Marc Rasière stelde in augustus nog dat er voor het einde van dit jaar geen sprake zou zijn van een renteverhoging. KBC-CEO Johan Thijs benadrukte dan weer dat een eventuele stijging van de rente op spaarboekjes een commerciële beslissing zou zijn. Ook ING wees erop dat niet alleen de houding van de centrale bank determinerend is en dat het nog te vroeg was voor een verhoging.

Nochtans beweegt er in het buitenland wel een en ander. In Nederland krijgen klanten van ING en ABN Amro vanaf 1 december wel opnieuw rente op hun spaargeld. Eerder had Rabobank al bekendgemaakt de spaarrente te verhogen. Spectaculair zijn de interesten echter niet. Bij ING krijg je 0,25 procent op spaargelden tot 10.000 euro, tot een miljoen euro is dat 0,15 procent. Bij ABN Amro kunnen particuliere spaarders met een spaarrekening tot 1 miljoen euro dan weer rekenen op 0,25 procent rente. In Frankrijk zien we, los van de gereglementeerde spaarboekjes met hoge interesten, de Distingo-bank uitpakken met 1 procent rente en in Duitsland biedt ING bestaande klanten vanaf 6 december dan weer 0,3 procent interest.

Ondervraagd over dit onderwerp verklaarde minister van Financiën Van Peteghem (cd&v) dat de regering zich niet kan mengen in de beslissingen van de banken betreffende de vergoeding van spaarrekeningen. Eigenlijk klopt dit niet helemaal. Je kan het je misschien niet voorstellen omdat we allemaal al zo lang gewoon zijn geraakt aan bodemrentes, maar er zijn tijden geweest dat de rente zodanig piekte dat maximale interesten bij Koninklijk Besluit werden bepaald. Hieruit blijkt dat de minister zich wel degelijk kan mengen in het prijsbeleid van de banken. Voorlopig is de minister van mening dat het, aangezien het om een concurrerende markt gaat, beter is om dit aan de banksector over te laten, met name om de banken een zekere rentabiliteit te laten genieten.

Ik kan niet anders dan vaststellen dat onze Belgische grootbanken de concurrentie niet laten spelen. Een renteverhoging op spaargeld valt voorlopig enkel te noteren bij eerder kleine banken als CKV-bank, MeDirect, NIBC, Izola Bank en Santander. Het resultaat is een groot waardeverlies op de deposito’s van de spaarders en bijgevolg tanende koopkracht. In deze zeer moeilijke tijden voor huishoudens is het duidelijk dat een kleine financiële stimulans voor sparen welkom zou zijn. Bovendien is een rentepercentage van 0,11 procent niet afgestemd op de marktomstandigheden. Wij spaarders verdienen beter voor de 300 miljard aan spaarrekeningen die we aan de banken hebben geleend.