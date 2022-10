Waalse kinderen verplichten om Nederlands te leren: het is een stapje in de goede richting

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

In het schooljaar 2020-2021 waren er voor het eerst meer Franstalige leerlingen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs die Engels studeerden als tweede taal dan Nederlands. Dat blijkt uit cijfers die de administratie van de Franse Gemeenschap onlangs heeft gepubliceerd.

Het was een primeur. Tot dan toe compenseerde de verplichting in het Brusselse gewest om Nederlands te leren de aanhoudende terugval in Wallonië, waar de keuze van de tweede taal vrij is. Slechts 32 procent van de Waalse leerlingen koos voor het Nederlands. Een ander opvallend feit: in 2020-2021 had 28 procent van de Waalse leerlingen van het zesde jaar middelbaar in hun hele schoolloopbaan nooit ook maar één uur Nederlandse les gevolgd.

Die situatie wordt al lang aangeklaagd in verschillende, vooral economische, kringen. Ze leidt immers tot een taalhandicap, terwijl de arbeidsgraad in Wallonië achterblijft. Tijdens de coalitieonderhandelingen met de PS en de MR in de Franse Gemeenschap pleitte Ecolo voor de verplichting van het Nederlands als tweede taal in Wallonië, net zoals in Brussel. Maar de groenen moesten tevreden zijn met de belofte van een ‘breed debat’ over de kwestie.

Is het tij aan het keren? Vorige week meldde de krant La Libre dat Caroline Désir, de Franstalige minister van Onderwijs, een nota voor de gemeenschapsregering voorbereidt. In 2027 wil ze vanaf het derde jaar basisonderwijs lessen Nederlands verplichten in Wallonië en lessen Duits in bepaalde gemeenten dicht bij Ostbelgien, de Duitstalige Gemeenschap.

Volgens de sceptici doet dat voornemen denken aan de belofte van een andere Brusselse socialiste, Laurette Onkelinx, die in 1996 beloofde dat alle Franstalige eindejaarsleerlingen van het secundair tweetalig zouden zijn in… 2001. Anderen zien het initiatief van de minister wel zitten, maar vragen zich af waarom het vijf jaar moet duren om de hervorming door te voeren.

In de praktijk dreigt vijf jaar te weinig te zijn, gelet op de huidige schaarste aan taalleerkrachten in het Franstalig onderwijs. Native speakers, leraren uit Vlaanderen, aanwerven, is ook moeilijk: ze moeten vaak verder pendelen en verdienen in Wallonië minder, terwijl de schoolvakanties tussen beide gemeenschappen ook niet meer dezelfde zijn.

Bovendien volstaat het niet dat de leerlingen lessen Nederlands volgen om tweetalig te worden. In Brussel zijn die lessen verplicht, maar zegt minder dan één op de tien Franstalig jongeren na het middelbaar onderwijs voldoende Nederlands te kennen, volgens de laatste enquête van de Taalbarometer van onderzoekscentrum BRIO van de VUB. Als de lessen en de pedagogie niet fors verbeteren, zal de taalvaardigheid niet verbeteren. Het kost ook allemaal geld en de Franse Gemeenschap zit nu al in grote financiële problemen.

En dan is er nog de maatschappelijke context. Het valt niet mee om de Franstalige leerlingen en hun ouders te motiveren om de taal te leren van een Vlaanderen dat door politici of commentators te vaak als extreemrechts, racistisch en nationalistisch wordt afgeschilderd.

Het is onaanvaardbaar dat men het separatisme aanklaagt en Vlaanderen om solidariteit vraagt, maar weigert om zijn taal te leren. In het zuiden van het land zijn er tot op de dag van vandaag helaas nog sporen te vinden van het misprijzen voor het Nederlands van de Franstalige heersende klasse van het oude, unitaire België. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom je op de Franstalige radiozenders zelden of nooit een Nederlandstalig liedje hoort.

Toch wordt de Vlaamse cultuur niet in haar geheel afgewezen. Kijk bijvoorbeeld naar de grote belangstelling van de Franstalige media voor de heropening van het KMSK in Antwerpen. Sommige mensen vinden trouwens dat het volstaat dat Vlamingen en Franstaligen Engels spreken om elkaar te begrijpen. Wat een simplistische visie van taal en cultuur!

Taal heeft niet alleen een utilitaire functie. Als dat zo was, zouden we genoeg hebben aan vertaalsoftware. Zelfs een passieve kennis van hun taal geeft ons toegang tot de cultuur en het wereldbeeld van de mensen met wie we in contact komen. En dat is net wat ons land broodnodig heeft: empathie, wederzijds respect en verantwoordelijke solidariteit, ongeacht de institutionele ontwikkelingen die zich vroeg of laat zullen voordoen.