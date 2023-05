Vzw PUNT. slaat alarm: hulpverlening na seksueel geweld komt in het gedrang

We zijn ondertussen vier jaar na de dood van Julie Van Espen, vier jaar na de stille mars tegen seksueel geweld, vier jaar nadat we met 15.000 mensen de straten van Antwerpen ijzingwekkend stil hebben gemaakt. Vandaag hebben we het gevoel dat we van het kastje naar de muur worden gestuurd. De subsidiekranen worden overal aangeschroefd – of dichtgeschroefd. Telkens met de boodschap dat men al politieke inspanningen levert. Er zijn inderdaad al grote stappen gezet, zoals de uitbreiding van de zorgcentra na seksueel geweld en het nieuwe seksueel strafrecht, maar we zijn er nog lang niet.

De zorgcentra na seksueel geweld vangen slachtoffers op waarbij de feiten maximaal een maand geleden plaatsvonden: acuut slachtofferschap dus. Maar de personen die graag hulp willen op het moment dat het feit langer dan een maand oud is of langdurige hulp willen, weten niet waar ze terechtkunnen. Dan mag je hopen dat je een therapeut vindt die er iets van kent, geen wachtlijst heeft en niet te duur is. De CAW’s en cgg’s doen hun best om de gepaste hulp te bieden en wachtlijsten laag te houden, maar komen naast seksueel geweld al handen tekort. Het is net de sterkte van PUNT. om andere overbevraagde initiatieven te ontlasten met daarbovenop een specifieke expertise in seksueel geweld. Als wij onze deuren moeten sluiten, nemen we de enige houvast van slachtoffers af, met alle gevolgen van dien zoals werkuitval, depressie, angsten of suïcidale gedachten.

Sluiting dreigt

Het is met pijn in het hart dat we dit moeten schrijven maar als politieke en financiële steun uitblijven, moet PUNT. dicht, mogelijk binnen enkele maanden. Zolang de noodzaak van onze organisatie en langdurige zorg na seksueel geweld niet erkend worden, zien we ons genoodzaakt om 1.000 geholpen mensen, 120 vrijwilligers en 3 werknemers in de kou te zetten.

PUNT. helpt al vier jaar slachtoffers van seksueel geweld. We tellen wekelijks vier nieuwe aanmeldingen van slachtoffers die geen andere plek vinden. Een organisatie die draait op professionele vrijwilligers, vult het gat in de hulpverlening – dat voelt onwezenlijk. We appreciëren het dat politici dit “op lange termijn” willen bekijken, zoals we vaak horen, maar het gaat over nú. Nu hebben we de financiële steun nodig om onze cliënten te kunnen helpen.

We zijn niet alleen, instanties zoals TEJO of de Zelfmoordlijn staat het water evengoed aan de lippen. We benadrukken hierbij de politieke verantwoordelijkheid, in de eerste plaats die van Welzijn, om hulpverlening bij seksueel geweld structureel te garanderen. Gebruik de middelen om samenwerkingsverbanden te creëren met bestaande initiatieven die hun effect al bewezen hebben. Gebruik de middelen niet in de richting van nog meer fragmentatie.

Wij horen en zien alle slachtoffers, horen en zien jullie ze ook?