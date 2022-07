Vrouwen hebben andere noden dan mannen: daar houden we als samenleving nog te weinig rekening mee

Zaterdag reden mijn lief ik terug van vakantie naar huis. Ergens in Noord-Frankrijk stopten we voor een lunchpauze in een van de tankstations langs de weg. Toen we daarna allebei naar het toilet gingen, was het meteen duidelijk wie zou moeten aanschuiven. De rij voor de vrouwentoiletten liep tot in het restaurant. Aan de mannentoiletten was niemand te zien.

Ik ging aanschuiven en observeerde de mannen die terugkwamen van hun sanitaire stop. Ze liepen voorbij, de meesten lachten en haalden de schouders op, alsof ze wilden zeggen: wat hebben wij, penisdragende mensen, toch een geluk. Sorrynotsorry.

Wie een vagina heeft, weet wat het is: eenmaal je je vertrouwde omgeving (en pot) verlaat, is het vooral hopen dat je ergens veilig en schoon naar het toilet kunt gaan. Op scoutskamp, tijdens festivals, op de Gentse Feesten: het is altijd vechten tegen de druk van de blaas en tegen het gebrek aan deftige openbare toiletten voor vrouwen.

Veel mannen hebben geen last van die ellenlange rijen aan de toiletten, omdat zij tijdens zo’n pauze aan een snelwegrestaurant niet in de daarvoor voorziene urinoirs of toiletten plassen. Zij gaan vrolijk buiten in de bosjes hun blaas legen. Pottenkijkers, sociale afkeuring, aanranding, verkrachting: who cares?

Gents onderzoek

De mannen die dan toch naar binnen gaan omdat ze, nu ja, beschaafd zijn, bevinden zich dan sowieso in een luxepositie, maar níét omdat er zoveel mannen buiten plassen, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent uit 2017.

De totale oppervlakte van het sanitaire blok wordt wel gelijk verdeeld, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat een toiletcabine meer plaats inneemt dan een urinoir. Op die manier kan een sanitair blok 20 tot 30 procent meer mannentoiletten (urinoirs en cabines) bevatten dan vrouwentoiletten.

Bovendien, zegt het onderzoek, besteden vrouwen anderhalve tot twee keer meer tijd op het toilet dan mannen. Nee, niet om hun make-up bij te werken, zoals sommigen beweren, maar om praktische redenen: in tegenstelling tot bij een urinoir moet in een toiletcabine de deur open- en dichtgedaan worden (twee keer), moet de toiletbril schoongemaakt worden, en moeten er meer en ingewikkelde kleren uit- en opnieuw aangetrokken worden.

Dat zorgt ervoor dat mannen gemiddeld 1 minuut en vrouwen 1 minuut en 30 seconden op het toilet doorbrengen. En wanneer die vrouwen dan allemaal samen, op hetzelfde moment, het toilet nodig hebben, bijvoorbeeld tijdens piekmomenten zoals in de zomervakantie tijdens de lunch of na het werk, zal die context de voornoemde effecten alleen nog maar versterken en zal dat resulteren in waanzinnig lange wachttijden voor vrouwen.

Uniseks

En dat zijn maar drie factoren die de onderzoekers in kaart hebben gebracht. Vrouwen menstrueren en moeten ook nog maandverbanden en tampons wisselen.

Volgens de onderzoekers zijn uniseks toiletten dé oplossing voor het probleem: maak geen verschil meer tussen vrouwen- en mannentoiletten en zorg voor één sanitair blok, met extra urinoirs voor mannen. In dat scenario dalen de wachttijden met maar liefst 63 procent – terwijl mannen nog steeds in een geprivilegieerde positie blijven met meer urionoirs dan toiletcabines.

“In zo’n geval ga ik altijd bij de mannen plassen”, antwoordde iemand op mijn Facebook-post hierover. “En ik trek me niets aan van wat mensen daarvan denken.”

Natuurlijk kunnen we altijd zélf een mouw passen aan genderongelijkheid – dat doen we al eeuwen. Alleen brengt het structureel geen zoden aan de dijk. Veel vrouwen denken er niet aan om een mannentoilet te betreden: vanwege hun eigen vooroordelen erover, omdat ze het vies en onveilig vinden, omdat het cultureel ongepast is, enzovoort.

Op maat van mannen

In haar boek Onzichtbare vrouwen legt de Britse activiste Caroline Criado Perez haarfijn uit hoe onze maatschappij op de maat van mannen is geschoeid. Soms letterlijk – een smartphone is eigenlijk te groot voor een vrouwenhand – en soms figuurlijk, maar altijd wordt er vertrokken vanuit de mannelijke standaard. Ook hier: er wordt van uitgegaan dat er voldoende toiletten zijn voor de mannelijke bezoekers. Als daar evenveel vrouwentoiletten tegenover geplaatst worden, waar discussiëren die vrouwen dan eigenlijk over?

Al wil onze samenleving zich steeds nadrukkelijker als ‘gendergelijk’ profileren, nog steeds houden we te weinig rekening met het feit dat vrouwen andere noden hebben dan mannen. Als projectontwikkelaars en architecten van publieke gebouwen meer werk zouden maken van een vrouwvriendelijk sanitair beleid, én zelf meer vrouwen zouden betrekken bij het nemen van beslissingen, kunnen ellenlange wachtrijen (en de frustraties die ermee gepaard gaan) in de toekomst vermeden worden.

` `