Frederik De Backer is columnist.

“Hebt gij ook iets?” vroeg ze, en ze gaf meteen enkele keuzemogelijkheden. “Autisme, ADHD, depressie…?” Als om alle twijfels weg te nemen voegde ze er nog aan toe dat er toch íéts moest zijn. Ik vermoed dat het beletselteken stond voor ‘een misogyne, aartsconservatieve bodyshamer’, zoals ik in die voorgaande week duizenden keren was genoemd, naast nog wat ander fraais. Het zal wel allemaal waar zijn. Wie of wat je bent wordt door een ander bepaald. Je kunt jezelf zoveel voorliegen.

Meer nog dan al die dingen ben ik besluiteloos geworden, over alles, van het zoeken naar een woning, de vraag of ik al dan niet kinderen wil, of mijn vriendin wel echt de vrouw van mijn leven is en meer van dergelijke frivoliteiten, tot prangende dilemma’s als kiezen tussen tartaar en andalouse. Vroeger was ik vastberaden, nu sta ik zwetend voor een vitrine slachtafval, in een smekende stilte die met elke voortschrijdende seconde luider weergalmt tot ik, net voor mijn schedel in scherven uiteenspat, het verlossende woord slaak.

Joppiesaas.

Het trof me weer toen ik gisteren mijn boekenkast herschikte. De eventuele vrouw mijns levens had haar bezorgdheid geuit over de draagkracht van het Zweedse stuk pershout waarin de wijsheid als een frikandel in een toonbank op me wacht. Ik blijf maar kopen. Geen boekhandelvloer wordt betreden zonder terug te verlangen naar mijn camionette.

Nadat ik alle gelezen boeken in verhuisdozen had gestopt en het zonlicht nog slechts onberoerde ruggen bestreek, realiseerde ik me dat ik deze werken nooit allemaal zou kunnen lezen. Dat ik, los van toekomstige camionettevrachten, minstens veertig jaar nodig zou hebben om iedere bladzijde om te slaan. En dat ik dus zou moeten schiften.

Sinds enkele jaren laat ik mijn volgende boek kiezen door een random number generator. In wiens gezelschap ik ook verkeer, ik weiger te beslissen waar we gaan eten. Wil ik iets doen op mijn verjaardag? Geen idee.

Nee, dat klopt niet. Ik wil wel iets doen. Ik wil álles doen. Als ik twijfel over een woonplaats is dat omdat ik zowel in de stad als op het platteland wil wonen. De keuze tussen wel of geen kinderen is er een tussen twee situaties die me beide bevallen. Als ik niet weet of mijn vriendin wel de vrouw van mijn leven is, is dat omdat er nog honderdduizenden prachtvrouwen zijn. En auteurs en vrienden en plaatsen, en ieder uur dat ik besteed aan één, ontzeg ik een andere. Ik wil columns schrijven én muziek én scenario’s én brieven aan wie ik graag zie. Ik wíl meewerken aan je tv-programma, dat podcastidee uitwerken, ik wil zelfs koken en kuisen en rommel naar het containerpark brengen. Ik wil tartaar én andalouse én joppiesaas. Maar ik hoor mezelf niet meer denken.