‘Vrijheid van meningsuiting betekent niet: voor anderen spreken die niet zo denken’

Inzichten in opiniestuk van Laurens de Vos, zijn niet die van onze opleiding

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en belangrijk voor een goed functionerende democratie. Normaliter zou ik me daarom ook niet geroepen voelen om op een artikel te reageren van een collega theaterwetenschap waarmee ik het niet eens ben.

Maar in het geval van Laurens de Vos’ opiniestuk van 6 juli, ‘Het is vandaag makkelijker van rol te wisselen in het dagelijkse leven dan op het toneel’ voel ik me als hoofd van de opleiding theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam genoodzaakt om dit wel te doen. Genoodzaakt vanuit mijn verantwoordelijkheid jegens de collega’s en studenten theaterwetenschap en jegens de Universiteit van Amsterdam. Dit gevoel van verantwoordelijkheid komt voort uit het verkeerde beeld dat dit stuk oproept over de opleiding theaterwetenschap. Het heeft intussen dan ook al de nodige ophef veroorzaakt.

Afgezien van het feit dat polemische en niet onderbouwde kreten als ‘losgeslagen identitair denken’ niet overeenkomen met de stijl en inhoud van het denken binnen onze opleiding, wil ik vooral ook afstand nemen van de veronderstelling “dat een grote meerderheid van theatermakers, acteurs, schrijvers en docenten deze ontwikkeling (het losgeslagen identitair denken, KR) met groot wantrouwen gadeslaat, maar slechts weinigen hier openlijk tegen in opstand komen”. Niet alleen lijkt me dit een verkeerde voorstelling van zaken, het gaat ook regelrecht in tegen het wetenschappelijke ethos en de open en genuanceerde discussiecultuur, waar we binnen onze opleiding voor staan.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en moet te allen tijde bewaakt worden. Dat betekent dat iedereen mag zeggen wat hij denkt. Maar dat betekent niet: voor anderen spreken die niet zo denken. Wij staan voor een theaterwetenschap die zich (zelf)kritisch, rigoureus en vanuit een mondiaal-historisch besef verhoudt tot de – uiteraard – veelzijdige en ook steeds veranderende theaterwereld. De inzichten die in dit opiniestuk verwoord worden (en de manier waarop dat gebeurt), zijn niet die van onze opleiding. Na de zomer gaan we dan ook graag over deze kwestie in debat, in ons eigen Universiteitstheater. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.

Prof. dr. Kati Röttger, hoofd opleiding theaterwetenschap, Universiteit van Amsterdam

Airco

Toen we naar bed gingen, stond het kwik in onze slaapkamer op 29 graden Celsius. Mijn eerste reactie was om de airco aan te zetten. Het zou de eerste keer zijn dat we hem dit jaar zouden gebruiken. We hebben het toestel al enkele jaren en ons dak ligt vol met zonnepanelen. Maar dan dacht ik eraan dat onze elektriciteit ’s nachts ook door gascentrales moet worden geleverd.

We beslisten dan maar om geen airco te gebruiken. Toen we de volgende morgen vroeg opstonden en in deze krant het artikel ‘Laat deze week die energieverslindende airco’s uit’: expert waarschuwt voor diepe energiecrisis, waren we trots op onszelf.

Totdat we even voor acht uur naar Radio 1 luisterden. Vlak voor het nieuws was er een reclameboodschap die voor deze warme dagen de aankoop en het gebruik van een airco aanprees. In welke wereld leven wij?

Patrick Lagrou (72), Diksmuide

Statiegeld

Met dank aan de heer Steve Vandenberghe gebeurt er eindelijk iets om het zwerfvuil tegen te gaan. Eindelijk iemand die zijn nek uitsteek, ook al gaat het om een proefproject. We ergeren ons kapot aan het vele zwerfvuil overal. We vragen ons al jaren af waarom daar geen statiegeld op komt? We kunnen dit alleen maar toejuichen en staan volledig achter het project.

Anne-Marie Bettens-Maes