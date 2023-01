Vredesonderhandelingen over Oekraïne zijn verre van vanzelfsprekend. Geef ze toch een kans

Johan Depoortere is oud-journalist van de VRT. Van 1995 tot 2000 was hij correspondent in Moskou.

De tussentijdse balans na tien maanden oorlog in Oekraïne oogt somber: naar schatting 200.000 doden en gewonden, pijnlijke sancties voor de Russische bevolking, dreigende economische recessie voor Europa, rampzalige gevolgen voor het Globale Zuiden waar miljoenen bedreigd worden door ondervoeding en hongersnood, een verwoest en geamputeerd Oekraïne waar de burgerbevolking zoals in elke oorlog het grootste slachtoffer is.

Voor de Russische president Poetin verloopt de oorlog allesbehalve naar wens. Het oorspronkelijke doel, een regimewissel in Kiev, is na militaire nederlagen losgelaten. Tienduizenden mannen uit het jongste, best opgeleide en dynamische segment van de Russische bevolking hebben het land verlaten. De sancties hebben de Russische oorlogsmachine voorlopig niet tot stilstand kunnen brengen, maar bij gebrek aan de hoogtechnologische onderdelen kan er wel zand in de raderen komen.

Er kunnen in dit conflict geen winnaars zijn. Alleen de Verenigde Staten, duizenden kilometers van de frontlijn verwijderd, tellen hun zegeningen: een bonanza voor de wapenindustrie en de gasleveranciers, een Atlantisch bondgenootschap dat uit de doden is opgestaan, een hondstrouw Europa waar de meest Atlantisch-gezinde landen als Polen en de Baltische staten aan soortgelijk gewicht hebben gewonnen.

De neoconservatieven, dezelfde lui die ons de oorlog in Irak cadeau hebben gedaan, juichen de roekeloze en misdadige beslissing van Poetin om Oekraïne binnen te vallen toe. Maar ook Hillary Clinton suggereerde dat Oekraïne het nieuwe Afghanistan voor de Russen wordt. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin noemde het doel van de oorlog uitdrukkelijk Rusland te verzwakken. Samen met China vormt Rusland immers een “systemische bedreiging” voor de Amerikaanse hegemonie.

Biden op de rem

Toch is het vanuit Amerikaanse hoek dat schuchtere signalen waarneembaar zijn die erop wijzen dat de regering-Biden stilaan op de rem gaat staan voor de ongebreidelde militaire steun aan de Oekraïense bondgenoot. Niet dat de stroom aan wapens en dollars direct dreigt op te drogen. Al meer dan 50 miljard dollar ging van de Amerikaanse belastingbetaler richting Oekraïne en onlangs kreeg het leger van president Zelensky Patriot-raketten, waarmee het doelen diep in Rusland kan raken.

Hoezeer Washington ook de vruchten plukt van een oorlog op het Europese continent, nuchtere geesten zijn beducht voor een ontsporing die tot een directe confrontatie met Moskou zou kunnen leiden. Op subtiele wijze gaf het Witte Huis vorige zomer te verstaan dat het niet onverdeeld gelukkig is met een aantal spectaculaire successen van het Oekraïense leger of de ‘speciale diensten’ van Kiev, zoals de moord op Daria Doegina, de dochter van de extreem nationalistische ideoloog en Kremlin-adviseur Aleksandr Doegin, en de droneaanval op de Kertsj-brug die de Krim met Rusland verbindt.

Niet voor het eerst zijn het de militairen die een realistischer kijk hebben op de oorlog dan veel politici. In het Pentagon groeit het besef dat het conflict niet (enkel) met militaire middelen beslecht kan worden. Dat is wat generaal Mark Milley, de opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten nu ook openlijk zegt: “Iedereen moet erkennen dat een militaire overwinning in de strikte zin van het woord niet met militaire middelen haalbaar is. We moeten dus naar andere middelen grijpen.” Het is met andere woorden tijd om te onderhandelen.

De voorzichtige Amerikaanse opening naar diplomatie is niet helemaal nieuw. In de hoogste politieke kringen in de VS is het debat over praten of vechten tot de overwinning al even aan de gang. Twee eeuwen geleden wist Carl von Clausewitz het al: oorlog is politiek met andere middelen. Wat op het spel staat, zijn politieke kwesties en die moeten met politieke middelen opgelost worden.

NAVO en de Krim

Het allereerste politieke probleem dat aan de basis van het conflict ligt, is de kwestie van de NAVO. Het komt erop aan een middel te vinden om de veiligheid en de soevereiniteit van Oekraïne te garanderen zonder lidmaatschap van de NAVO. Zelfs president Zelensky liet in de weken na de Russische invasie die mogelijkheid open. Hij kwam erop terug onder druk van westerse hardliners zoals de voormalige Britse premier Boris Johnson, die in april naar Kiev reisde om Zelensky ervan te overtuigen zeker niet te praten met de Russen maar te vechten tot de overwinning.

Behalve de kwestie van de NAVO en de Oekraïense soevereiniteit zijn twee andere heikele thema’s voer voor politieke onderhandelingen: de Krim en de door Rusland veroverde Oekraïense gebieden. De Russische bezetting van de Krim was in de ogen van Moskou een terugkeer van het gebied naar wat het was: onderdeel van Rusland. Dat was een gevolg van de gebeurtenissen op de Maidan eind 2013 (pro-Europese protesten die begin 2014 leidden tot de val van de pro-Russische leider Janoekovitsj, red.).

Voor Rusland is de Krim met de marinebasis Sebastopol van existentieel belang. Dat had Poetin al duidelijk gemaakt toen in 2008 onder Amerikaanse druk besloten werd Oekraïne het lidmaatschap van de NAVO aan te bieden. Het vooruitzicht dat Sebastopol onder NAVO-controle zou vallen was voor Rusland onaanvaardbaar. “Als dat gebeurt, nemen we de Krim terug”, had Poetin tegen de toenmalige Amerikaanse president Bush gezegd. Er bestaat weinig twijfel over dat de Krim, historisch een Russisch gebied, Russisch zal blijven, wat ook de resultaten van eventuele onderhandelingen mogen zijn.

Donbas

Een nog neteliger kwestie is die van de Donbas, waar de bevolking in overgrote meerderheid Russischsprekend is en in een omstreden referendum gekozen heeft voor aansluiting bij Rusland. Hoezeer de waarde van dat referendum ook betwijfeld kan worden, het is onduidelijk of een bevolking die jarenlang door haar eigen regering en de neonazimilities uit Kiev werd gebombardeerd veel zin heeft om nog deel uit te maken van dat Oekraïne.

De beweging die daar begonnen is als protest van de Russischsprekenden tegen de intrekking van hun taalrechten en voor autonomie binnen Oekraïne is mede met Russische steun uitgelopen op regelrecht separatisme. De Minsk-akkoorden, waarbij Frankrijk, Duitsland en Rusland een einde probeerden te maken aan de burgeroorlog, voorzagen in verregaande autonomie voor de Donbas. De weigering van de opeenvolgende Oekraïense presidenten Porosjenko en Zelensky om die akkoorden toe te passen was een van de oorzaken van het huidige conflict. Nog kort vóór de Russische inval in februari vorig jaar weigerde Zelensky in te gaan op aansporingen van de Franse president Macron en de Duitse kanselier Scholz om rechtstreekse gesprekken aan te gaan met de ‘separatisten’ in de Donbas.

In die omstandigheden zijn vredesonderhandelingen verre van vanzelfsprekend. Toch werd er na de Russische invasie in maart vorig jaar gepraat. Volgens de Turkse bemiddelaar stonden Rusland en Oekraïne zelfs dicht bij een akkoord toen de Oekraïners de onderhandelingstafel verlieten. Intussen zijn de posities aan beide kanten van het conflict verhard. Door plaatselijke militaire successen ziet Oekraïne de kans op een militaire overwinning toenemen. Rusland heeft door de annexatie van de Donbas de inzet verhoogd en kan rekenen op een bijna onbeperkte levering van manschappen die Poetin bereid is als kanonnenvlees in de strijd te gooien.

Aartsmoeilijke opdracht

Diplomaten staan voor de aartsmoeilijke opdracht om de legitieme eisen van Oekraïne te verzoenen met een oplossing die Rusland en Poetin al te veel gezichtsverlies bespaart. De geschiedenis bewijst dat ook ‘onoplosbare’ conflicten vroeg of laat een politieke oplossing krijgen: denk maar aan de onafhankelijkheidsstrijd in Algerije en de oorlog in Vietnam die pas na vijf jaar moeizame onderhandelingen tot een einde kwam.

Niemand maakt zich illusies: de weg naar vredesgesprekken zal lang en moeizaam zijn. Daarom moet nu werk worden gemaakt van de voorbereidingen die tot onderhandelingen kunnen leiden. Eerste bescheiden stappen zoals een uitbreiding van het akkoord dat de export van graan uit Oekraïne mogelijk maakt, uitwisseling van krijgsgevangenen en doden, veiligheidsgaranties voor de kerncentrale van Zaporizja kunnen de aanzet zijn voor echte onderhandelingen met het oog op een bestand dat uiteindelijk kan uitmonden in een vredesovereenkomst.

Het alternatief is in het beste geval een jarenlange stellingenoorlog met meer doden en gewonden, meer vernieling voor Oekraïne en meer ellende voor de wereld en in het slechtste geval een nucleair armageddon.