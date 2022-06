Vragen dat er een einde komt aan de Orde van Leopold II, is vragen dat we de duizenden Belgische soldaten vergeten

Het duurt nooit lang voor elke vereniging waarin mensen zich organiseren, een eretitel of ereteken creëert als symbolische beloning voor verdienstelijke leden. Van duivenmelkersbond tot vakbond – in mijn boekenkast ligt mijn grootvaders penning voor 50 jaar lidmaatschap van het ABVV, waar hij zeer trots op was. Ook fier was hij op zijn twee decoraties van de Tweede Wereldoorlog. Die lagen boven in een lade en als ik braaf was (“Hij trok het schuifken open”), mocht ik daar als kleine jongen naar kijken.

Een ereteken vanwege de staat, verleend door het staatshoofd, de koning, op voordracht van een minister, is dan ook de symbolisch belangrijkste erkenning. Eigenlijk betekent het dat de samenleving officieel erkent dat je in jouw domein iets betekend hebt voor je medeburgers.

België verleent daartoe met name onze drie nationale orden: de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II. Over deze laatste is nu ophef ontstaan. Hoewel: van alle graden van de drie orden samen worden er elk jaar enkele duizenden verleend, en het is niet eens elk jaar dat er iemand openlijk een benoeming weigert. Zo veel ophef is er dus eigenlijk niet.

De enkelen die zich vragen stellen bij de Orde van Leopold II, doen dat natuurlijk omwille van de band met Congo en onze gevoelige koloniale geschiedenis. De Orde van Leopold II werd inderdaad door Leopold II opgericht als orde van de Kongo Vrijstaat. Net als de Kroonorde, trouwens, wat degenen die protesteren niet lijken te beseffen. Leopold II had eerder ook al de Orde van de Afrikaanse Ster en de Koninklijke Orde van de Leeuw opgericht, maar die werden enkel verleend voor inzet in onze kolonie en zijn dus sinds kort na de onafhankelijkheid van Congo niet meer uitgereikt.

De Kroonorde en de Orde van Leopold II hebben echter al meer dan 100 jaar zo goed als niks meer met Congo te maken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de opoffering van vele soldaten aan het front beloond moest worden, werd immers besloten daarvoor ook van deze twee orden gebruik te maken, om de Leopoldsorde als meer exclusieve onderscheiding te kunnen bewaren. Sindsdien zijn het eigenlijk zuiver Belgische orden geworden.

Nu vragen dat er een einde wordt gesteld aan de Orde van Leopold II, is vragen dat we de duizenden Belgische soldaten vergeten die met deze orde beloond zijn voor de inzet (en vaak het verlies) van lijf en leden.

Meer zelfs, met name tijdens de Eerste Wereldoorlog werden precies met de Orde van Leopold II voor het eerst vele duizenden “gewone” soldaten en onderofficieren vereerd. Dat was in feite het begin van de democratisering van onze nationale orden. Sindsdien worden ze veel breder verleend, in alle lagen van het leger en de ambtenarij en vele andere sectoren.

Wie zich historisch bewust wil tonen, moet wel de volledige geschiedenis kennen. Onze eerste echt democratische orde afschaffen of van naam veranderen: de vele werkende Belgen die na hun terugkeer van de IJzer trots hun kruis van ridder in de Orde van Leopold II met Palm (voor oorlogsverdienste) inkaderden, zouden het niet begrepen hebben.

En ja, zoals eenieder op de website van het Egmont Instituut kan lezen, werd ik in 2020 zelf onderscheiden met het kruis van officier in de Kroonorde. Ik ben daar fier op en ik vind dat zelfs niet ouderwets.