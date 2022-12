Maud Vanhauwaert is columnist.

Ik moest mijn zoontje inschrijven in een nieuwe crèche. “Sorry,” zei de bediende met wie ik een afspraak had, “maar door die cyberaanval op Antwerpen ligt ons systeem plat.” Totaal ontredderd wees ze naar de computer die tussen ons in stond. Nu ze niet meer plichtmatig op haar toetsenbord kon tikken, begon ze onrustig te frunniken aan haar mouwen. Ook ik voelde me ongemakkelijk, nu ik niet veel anders kon dan haar in de ogen kijken. “Amai, dat is me wat”, zei ik. (Een platitude leek me toepasselijk.) Vraag me niet hoe, maar als vanzelf ontrolde zich toen een gesprek over haar zieke moeder, kalknagels, bijenkolonies en Rilke. Bijna een uur later stapte ik, al was het dan zonder inschrijving, met een warm gevoel terug de winterkou in. Misschien moeten we voor de warmste week volgend jaar geld inzamelen voor hackers, waardoor op zijn minst één keer per jaar alle computers tilt slaan en we even niet anders kunnen dan simpelweg met elkaar te spreken.