Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Andrea Dijkstra in Kenia

Thee is heilig voor Kenianen. En dan niet smaakjesthee, kruidenthee of ‘zwarte thee’, zoals bij ons wordt gedronken. Kenianen drinken milk tea, ook wel white tea genoemd, in tegenstelling tot black tea, zonder melk. Of soms ook African tea, als je aan de melksubstantie nog wat kruiden toevoegt. Uiteraard altijd met een genereuze lading suiker, want Oost-Afrikanen zijn echte zoetekauwen.

De tijd om thee te drinken is doorgaans tien uur ’s ochtends, waarbij men er graag drie met-boter-op-elkaar-geplakte sneeën brood bij eet. Vraag Kenianen niet om drie uur ’s middags of ze nog ‘gezellig’ een kopje thee willen. Ze zullen je meewarig aankijken en antwoorden dat ze hun ‘thee’ al hebben gehad. Het is wat dat betreft een echte maaltijd, voor velen hun ontbijt.

Waar ik me nog het meest over verbaas, is hoe vól Kenianen hun kop thee schenken. Zo stond ik bij onze nanny doodsangsten uit als ze weer met een tjokvolle, gloeiendhete mok zorgeloos rond onze kinderen banjerde. We besloten over te schakelen op stevige plastic bekers, die minder warm worden. Aan mijn verzoek om de mok alsjeblieft wat minder vol te gooien, gaf ze nooit gehoor.

Ook bij iedere andere Keniaan krijg ik steevast een tot aan de rand gevulde kop thee, waar ik mijn vingers aan brand en in mijn klunzigheid vaak mee mors. Mijn smeekbedes om de beker alsjeblieft minder vol te doen, worden glimlachend genegeerd. En laatst zag ik zelfs in het ziekenhuis een arts in smetteloze doktersjas met een tot aan de rand gevulde kop thee moeiteloos in rap tempo tussen klapdeuren door laveren.

Toen ik een Keniaanse vriendin naar de reden van de volle bekers vroeg, legde ze me lachend uit dat het een gebaar is van gastvrijheid en overvloed. “Zou iemand je kop minder vol schenken, dan zouden ze op je willen beknibbelen.”

Wat dat betreft merk je pas als je langer in het buitenland woont, hoezeer je als mens bent gevormd door je eigen cultuur en die niet zomaar loslaat. Zo klampten wildvreemde Kenianen mij regelmatig aan toen mijn dochter nog een baby was. Het kon namelijk niet dat ik mijn baby geen sokken had aangedaan, vonden ze. Het was koud, slechts 25 graden, en ze zou ziek worden.

Ik voelde me haast een slechte moeder en besloot mijn dochter soms toch maar wat warmer te kleden. Tegelijk vond ik het vanuit mijn eigen individualisme heel irritant dat wildvreemden zich met mij bemoeiden. Hier in Kenia is dat echter doodnormaal. Bovendien wikkelen Kenianen hun baby’s, zelfs bij 30 graden, het liefst nog in een dikke deken die ze op hun rug binden. Ik besloot dat dit me te ver ging, helemaal nadat een Keniaanse dokter mij vertelde dat regelmatig baby’s bij haar worden binnengebracht met oververhittingsverschijnselen, doordat ze te warm worden ingepakt.

In welke tradities van je gastland ga je wel en ga je niet mee? Daar blijf je dagelijks tegenaan lopen. Inmiddels twijfel ik toch of ik de koppen thee voller zal schenken als Kenianen bij ons op bezoek komen. Want hoe ongastvrij en beknibbelend zullen ze me anders vinden?