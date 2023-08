VPRO heeft lef en Canvas veel minder: ‘Zomergasten’ bewijst het weer

Wouter Hessels doceert over film en media aan het RITCS en het INSAS in Brussel.

Na een hilarisch televisiefragment van Wim T. Schippers met het personage Sjef van Oekel en Captain Beefheart maakte zomergast Kamagurka zondag een belangrijk punt: te veel televisie wordt gemaakt door mensen die louter formats bedenken en televisiebazen die bang zijn voor chaos en onvoorspelbaarheid. Kamagurka brak een lans voor overvloedige creativiteit, kinderlijk plezier en menselijke intuïtie. Aan geestige voorbeelden van vrije en onstuimige televisie geen gebrek: humor volgens Koot & Bie bij Johan Anthierens, de gulle lach van schrijver, acteur en kunstenaar Roland Topor, Monty Python inspirator Spike Milligan. Hoewel Kamagurka bij aanvang binnensmonds sprak en alles even fantastisch vond, heb ik dankzij hem alleszins de bijzondere schilder René Daniëls en de tekenende broers Crumb leren kennen.

Kamagurka, eerder te gast in 'Zomergasten' Beeld VPRO

Het drie uur durende Zomergasten wordt sinds 1988 uitgezonden en al is de ene zomergast de andere niet, het programma bewijst zowat elk seizoen dat televisie diep kan reiken. Het gesprek tussen gastheer Theo Maassen en schrijfster Bibi Dumon Tak (13/8) was voor mij een hoogtepunt deze zomer. De televisieavond en het gesprek met Dumon Tak was interessant, integer en intiem.

Die avond begon met verbale vuurwerk tussen schrijvers Renate Dorrestein en Adriaan Van Dis uit 1991. Dorrestein maakte literair duidelijk hoe groot de druk is van het vrouwelijke ideaalbeeld op zoveel meisjes en vrouwen. Van Dis zette daartegenover hoe flink mannen geacht worden te zijn. Maar zoals in de beste screwball comedies wint de vrouw het galante steekspel. Later kwam ‘het moeten stoer zijn zonder tranen’ van jongens overigens nog eens terug in het gesprek, op een moment dat Dumon Tak de interviewrol overnam van Maassen en Maassen zijn eigen kwetsbaarheid toonde. Ontroerend.

Theo Maassen is bij al zijn gasten een empathisch interviewer, maar Bibi Dumon Tak was nog gevoeliger. De wederkerigheid tussen beiden gaf de vaak oppervlakkige televisie, opeens een intellectuele en emotionele diepte. Haar liefde voor dieren, van tor over koe tot everzwijn, was oprecht. De beelden van een nachtcamera waarbij een zeug haar dood big begraaft en zich te ruste legt op het dode jong, waren pakkend. Ik begreep Dumon Taks kritiek op de machistische jacht.

De poëzieperformance van Babs Gons, vanaf september dichter des vaderlands in Nederland, zorgde ook voor een kippenvelmoment. Gons droeg uit het hoofd haar gedicht voor, ‘Je kan overal zijn, je kan iedereen zijn’, over de afwezigheid van eigen vaders. Beklijvend.

Theo Maassen in het decor van 'Zomergasten' Beeld ANP

En dan kwam nog de vertelling van Bibi Dumon Tak over haar zus die na een slepende ziekte was overleden en wier kinderen van de ex-echtgenoot geen contact meer mogen hebben met haar en haar moeder van 84. Na meer dan zeven jaar van niet-verstuurde brieven naar haar neven en ook een boek, werd het haar alsnog te veel aan de tafel. De tranen welden spontaan op. Maassen wist even niet wat te zeggen, Dumon Tak ook niet.

Ik moest denken aan een moment in Bouillon de culture met Bernard Pivot waar auteur Patrick Modiano plots een tijdlang zweeg. Veelzeggende stilte, die niet kon worden weggesneden en ook geen pancarte met ‘pauze’ op om het live gebeuren in de studio te verbergen. Heerlijk eerlijk. Dat kan dus. Het lange gesprek tussen Maassen en Dumon Tak was bovendien een mooie en betekenisvolle opmaat naar de aangrijpende keuzefilm Deux (2019). Tijdens de uitzending moesten zowel presentator als gaste regelmatig zoeken naar hun woorden. Er was aarzeling. Geen muziek om emoties aan te dikken. Bibi Dumon Tak wilde graag de hertjes op het hemd van Theo Maassen zien. Waarop de presentator terstond zijn kostuumvest uitdeed, maar tegelijkertijd ook de speldmicrofoon onklaar maakte. De klankman moest live in de studio de microfoon opnieuw opspelden. Geestig.

Alleen Elvis blijft bestaan komt in de buurt van Zomergasten, maar kan toch niet tippen aan het sprankelende voorbeeld. Het verschil tussen VPRO en Canvas is dat de Nederlandse zender lef heeft en Canvas minder. Lef om los van kijkcijfers televisie te maken. Lef om een liveprogramma van drie uur te maken dat doet denken en (in)voelen. Lef om maatschappij- en mediakritisch te zijn in een film- en mediawereld waar Barbie, Big Brother & co. referenties schijnen te zijn.

Zondag (27/8) zit theatermaakster en choreografe Alida Dors aan tafel bij Theo Maassen. Mijn zondagavond is bestemd voor deze laatste zomergast van 2023.