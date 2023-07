Vox vormt nu al een regelrechte aanfluiting van de Europese verdragen

Maarten Rabaey is journalist.

Er was een tijd dat de conservatieve Europese Volkspartij (EVP) nog hevige debatten voerde over de vraag of de Hongaarse partij Fidesz van premier Viktor Orbán lid mocht blijven of niet na schendingen van de Europese verdragen. Ze leidden tot een schorsing en haar vertrek uit de EVP, twee jaar geleden. Je zou verwachten dat de Spaanse Partido Popular nu om dezelfde reden door haar Europese EVP-fractiegenoten gewaarschuwd wordt géén coalitie te vormen met de extreemrechtse partij Vox. Toch blijft het muisstil, en dat is zorgelijk.

Vox vormt zowel in haar uitspraken als lokaal beleid nu al een regelrechte aanfluiting van de Europese verdragen. Kopstukken van de partij hebben openlijke sympathieën voor de Spaanse dictatuur van Franco (1939-1975). Op een campagne-affiche gooiden ze deze maand de gelijke burgerrechten van vrouwen en lgbtq’ers in een vuilnisbak. Ze ontmenselijken migranten. In Catalonië en Baskenland willen ze de autonomie inperken.

Toch sloot de conservatieve PP na regionale verkiezingen al enkele lokale coalitie-akkoorden met deze partij. Vox begon prompt met cultuuroorlogen. Het verbood regenboogvlaggen aan officiële gebouwen. De partij verwerpt de nationale Wet van het Democratische Geheugen die onder meer massagraven van de Franco-dictatuur laat openen om slachtoffers via DNA-onderzoek te verenigen met nabestaanden.

In 2012 blies de EVP onder leiding van wijlen voorzitter en Belgisch oud-premier Wilfried Martens voor haar congres nog verzamelen in het voormalige regeringsgebouw van de Roemeense dictator Nicolai Ceausescu. De plek was symbolisch. De boodschap die Martens toen bracht was hoopgevend. De Europese conservatieven brachten de democratie naar een plek waar een dictator haar monddood maakte. Het was vanuit die houding dat ze Viktor Orbán de wacht aanzegden omdat hij de EU-spelregels met de voeten trad. Ook toen de Oostenrijkse ÖVP in 2000 voor de eerste keer in zee ging met het radicaal-rechtse FPÖ was een uitsluitingsprocedure opgestart. Dat probleem loste zich vanzelf op, omdat de coalitie stukliep.

In de hoop dat het hen alsnog electorale voordelen oplevert in de EU-verkiezingen van volgend jaar lijkt huidig EVP-voorzitter Manfred Weber de Boekarest-principes van Martens op te bergen. In Oostenrijk mag de ÖVP vandaag ongemoeid regionaal coalities sluiten met de FPÖ, nadat eerder een andere regering tussen beiden (2017-’19) faalde. Deze salonfähige periode gebruikte de FPÖ om ÖVP-kiezers in te palmen en verder te radicaliseren. Ze is volgens peilingen nu de grootste partij. In Italië is EVP-lid Forza Italia, de partij van wijlen Silvio Berlusconi, nu partner in een kabinet onder leiding van radicaal-rechtse premier Giorgia Meloni. Ondanks wat protest uit eigen rangen liet Weber begaan.

Het grote risico is dat centrumrechts door dit soort allianties uiterst-rechts de lucifers aanreikt om brand te stichten in de hoeken van onze Europese democratie, te beginnen in hun eigen huis. Uit eigenbelang ontraadt de EVP daarom maar beter de PP om een coalitie aan te gaan met Vox.