Voorzitter Joachim Coens zet puntjes op de i: ‘CD&V is tégen een beperking van het ouderschapsverlof in de tijd’

In een samenleving die gedreven is door een economische logica moet voor elk probleem een zo efficiënt mogelijke oplossing gevonden worden. Dat lijkt nu ook het geval met het kinderopvangvraagstuk. Zo gaan we alweer voorbij aan de echte vraag: hoe kunnen gezinnen op een gelukkige en gezonde manier functioneren in deze samenleving, waar je nu eenmaal moet werken voor je brood? En wat is het beste voor het kind zelf? Volgens experts zijn de eerste duizend dagen cruciaal. Maar ook daarna moeten gezinnen een juiste balans vinden. De oplossing ligt in een totaalpakket.

Dat er vandaag een probleem is in de kinderopvang zal niemand ontkennen. Er werd veel geïnvesteerd in nieuwe plaatsen, maar er is niet genoeg personeel om die in te vullen. Na het droevige nieuws rond de overleden baby komt daar nog de ongerustheid van jonge ouders bij om hun dierbaarste bezit af te geven aan andere begeleiders. Dat zorgt voor heel wat stress bij gezinnen. Het probleem in de kinderopvang wordt zo het probleem van de ouders. Maar die oplossing moet volgens ons van de samenleving en de beleidsmakers komen, en niet teruggekaatst worden naar de gezinnen.

Voor alle duidelijkheid is CD&V tegen een beperking van het ouderschapsverlof in tijd. Meer nog: wij pleiten al jaren voor een uitbreiding naar achttien jaar. Als vader van vier studenten heb ik zelf ervaren dat de moeilijke periode niet altijd die van die eerste jaren is. Daarom moeten ouders zelf kunnen beslissen wanneer hun kinderen hen het meeste nodig hebben. Dat kan ook zijn als je dochter van 15 jaar met een eetstoornis kampt of je 12-jarige zoontje het moeilijk heeft op school. Bovendien begint het opvangprobleem voor ouders pas echt wanneer de kinderen thuis zijn op woensdagnamiddag of in de lange zomervakanties.

Verlenging geboorteverlof

Daarnaast geven experts en minister Wouter Beke terecht aan dat de eerste duizend dagen in het leven van een kind cruciaal zijn. De 15 weken en 15 dagen geboorteverlof die moeders en vaders vandaag krijgen, zijn dus veel te kort. CD&V wil dat beide ouders 15 weken kunnen thuisblijven, en dat die periode verlengd kan worden naar 26 weken voor wie dit wil. Ook kan een deel van het verlof naar de grootouders gaan als dat beter uitkomt. Zo kan het kind zo lang mogelijk verzorgd worden door een dicht familielid dat al zijn aandacht aan de baby kan besteden.

Ten slotte moeten we blijven investeren in de kwaliteit van de kinderopvang. Elke ouder moet er zijn kind met een gerust hart kunnen achterlaten, en kinderen moeten er de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Kinderbegeleiders zijn een cruciaal beroep in onze samenleving en moeten zo ook behandeld worden.

Dit alles kost de samenleving een pak geld, daar zijn we ons van bewust. En het is ook niet altijd wat werkgevers graag horen. Maar het zijn niet de gezinnen die zich moeten aanpassen aan de economie, wel omgekeerd. CD&V pleit voor levenskwaliteit boven winst. Als we ergens in investeren, laat het dan zijn in een samenleving waar tijd voor je familie op de eerste plaats komt. En voor wie toch zijn economische bril wil ophouden: gelukkige en gezonde ouders zijn de beste werknemers, gelukkige en gezonde kinderen de beste garantie op een stabiele toekomst. De hand die de wieg schommelt is de hand die de wereld bestuurt.