Voorzitter Antwerpse jeugdraad schrijft brandbrief: ‘We hebben dit jaar visionaire politiek gemist’

De nieuwjaarsbrief is een goede oude Vlaamse traditie. Daarom schrijven wij, jongeren, er eentje aan de politiek vlak voor het nieuwe jaar begint, want we hebben geen vertrouwen meer in de overheid en de politici.

We missen een langetermijnvisie en een degelijke begroting, want als jeugd krijgen wij de rekening toegestuurd. Het wordt tijd voor een nieuw soort politiek.

Het is jammer om te zien dat politici zich tegenwoordig enkel op de vierjarige ambtstermijn richten. We hebben dit jaar visionaire politiek gemist. Dat zagen we bijvoorbeeld heel duidelijk binnen het begrotingsdossier. België heeft de slechtste begroting van Europa, maar ondertussen wordt er niets gedaan aan het tekort, de toenemende overheidsschuld, de oplopende rentelasten en de miljardenfactuur van de stijgende pensioenen. De rekening zal later gepresenteerd worden aan mijn generatie en aan onze kinderen.

Ex-minister van Begroting De Bleeker en premier De Croo (beiden Open Vld). Waar is de visie, vraagt Izabela zich af. Beeld Photo News

Wat we de afgelopen weken en het afgelopen jaar hebben gezien, is niet meer voor herhaling vatbaar en is niet van die aard om het vertrouwen te herstellen. Er is voorlopig heel weinig over beleid gesproken in 2022. Verder durven kijken dan vier jaar, wie durft dat nog in de nationale politiek? Wie durft nog doelgericht in de toekomst te handelen? Wie durft actie te ondernemen in het belang van de natie en de toekomst, in plaats van stemmen te winnen? Hopelijk in het jaar 2023?

Verkiezingen winnen

Zou het niet beter zijn om experten de begroting te laten opmaken en een maximumbedrag te geven aan de politiek om mee te mogen werken, zodat ze niet meer kunnen uitgeven dat er binnenkomt?

Elk maatschappelijk probleem zou beter opgelost worden door experten die ervoor gestudeerd hebben. Daarbij krijgen politici de hulp die ze nodig hebben. Ze laten zich informeren door hun expertise en ervaringsdeskundigheid en gaan met elkaar op zoek naar oplossingen die het maatschappelijk welzijn dienen.

Een groep experten die samen een goede afspiegeling vormen van de samenleving. Zij zijn onafhankelijk, spreken niet namens een politieke partij, hoeven zich niet aan partijdiscipline te houden en houden zich niet bezig met het winnen van verkiezingen. Ze richten zich op het bredere gemeenschappelijke belang en de langere termijn. Zou dat geen oplossing zijn?

Oprechte bedoelingen

Een politiek die niet bezig is met zichzelf, maar met de toekomst, die hebben we nodig! Ik ben ervan overtuigd dat elke politicus die met zijn of haar carrière start, dat met een oprechte bedoelingen doet en verandering wil doorvoeren. Dat de dingen vooruitgaan, niet achteruit. Dit vraagt visie en engagement: niet enkel met met woorden, maar vooral met meetbare daden.

We moeten leren samenwerken in het belang van het land. We moeten stoppen elkaars ideeën af te kraken. Als het goed is, of veel stemmen kan opleveren voor de andere partij: so what? Het is immers in het belang van het land en voor de toekomst. Laat de perverse politieke profileringsdrang toch varen in het nieuwe jaar.

Onze wensen aan de politiek liggen op tafel. Een geslaagd werkjaar alvast. Ook wij blijven met de jeugd aan de slag. Ik wens de politiek veel succes en wijsheid toe in 2023. Op naar een hoopvol politiek jaar.