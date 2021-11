Voorzichtige conclusie: het Vlaamse plan met elektrische wagens slaat nergens op

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Is het dan nooit goed? Dan komt er eindelijk eens een regering met een ambitieus klimaatvoorstel, is er toch weer kritiek.

Toegegeven, met het idee achter het plan van de Vlaamse regering om versneld en verplicht van elektrische wagens de norm te maken - want daarover gaat het - is niks mis. Personenvervoer met voertuigen met een fossiele brandstofmotor zijn in Vlaanderen goed voor een tiende van de totale CO 2 -uitstoot. Neem je er ook het vrachtvervoer bij, dan verdubbelt dat aandeel zelfs. Dat is alvast een erg goede reden om eindelijk werk te maken van de zogenoemde ‘elektrificatie’ van het wagenpark.

Daarbij komt dat er nog wel ruimte voor verbetering is. Aan alles voel je dat de omslag in het wagenpark nu echt wel voor de deur staat, maar in België/Vlaanderen rijpen de geesten traag. Anderen, om de Nederlanders en de Scandinaven niet te noemen, lopen voorop. Er is eigenlijk geen enkele reden waarom wij niet met die groene kopgroep mee zouden kunnen rijden. De regering-Jambon lijkt die overtuiging te delen.

Mooi, maar toch zijn er redenen om sceptisch te zijn over de ambitie van de Vlaamse regering om het hele wagenpark tegen 2027 elektrisch te maken. Zelfs nieuwe hybride wagens zouden tegen dan niet meer verkocht mogen worden. Ambitie tonen is fijn, maar onhaalbare doelen stellen, is zinloos en contraproductief. Het doel om tegen 2027 volledig op elektrisch over te schakelen is volstrekt onhaalbaar.

Een blik op de cijfers volstaat. Elektrische wagens maakten vorig jaar 4 procent uit van het totale aantal nieuwe inschrijvingen. Vier procent! Zelfs als je het doel nog met een paar jaar opschuift, richting 2030, wordt het moeilijk. In de oorspronkelijke plannen om tegen die tijd enkel nog milieuvriendelijke wagens toe te laten, tellen ook hybride en gas-modellen mee. Vallen die ook af - waar klimatologisch wat voor te zeggen valt - dan blijft het doel redelijk onhaalbaar. Dan zwijgen we nog over het netwerk aan laadpalen dat op dit moment volstrekt ontoereikend is.

Laadpalen zijn maar het begin. Als de Vlaming/Belg massaal tezelfdertijd de wagen in de stekker stopt, dan wacht het vaderlandse stroomnetwerk nog een aardige uitdaging. En waar zou de nodige extra stroom vandaan moeten komen? Van nog een extra gascentrale? Tel uit je klimaatverlies.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) leidt uit allerlei rapporten af dat elektrische wagens vanaf 2027 niet meer duurder zullen zijn dan de fossiele modellen. Toch maar even afwachten wat er gebeurt als de hele wereld tegelijk een nieuwe e-wagen verlangt. De snel klimmende inflatiecijfers tonen wat er kan gebeuren als het aanbod een oververhitte markt niet kan volgen.

Voorzichtige conclusie: dit plan slaat nergens op. Het is een spectaculaire bliksemafleider voor een gebrek aan eensgezindheid over een klimaatplan dat effectief, vertrouwenwekkend én haalbaar is.