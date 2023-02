Voordrachtorganisatoren zijn avonturiers

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met die van Els van Doesburg.

Te laat! Ik ben te laat! Ik ben ontzettend veel te laat! Het is tien over twee en ik zie door de inkomdeur een bomvolle en rumoerige zaal. Ik dacht dat mijn lezing pas om halfdrie zou starten, maar ik heb mij overduidelijk vergist. De voorzitter komt handenwringend op mij toegespurt. “Mijnheer Van Ranst! Welgekomn! Eijt goed gevondn? Ej veel file gehed?” Ik wou mij net profuus excuseren voor mijn laattijdigheid, maar hij vervolgde met: “Ej nog tiet vo ne kaffé?” Plots had ik weer alle tijd van de wereld. Toen ik vroeg waarom iedereen al zo vroeg in de zaal zat, antwoordde hij dat sommige leden van de seniorenvereniging niet meer zo goed horen of zien, en vaak al een uur op voorhand naar de zaal komen om een plaatsje in de moshpit midden voor het podium te veroveren. Ondertussen keuvelen ze de tijd wel vol.

Als ik een voordracht geef heb ik enkel een USB-stick met de powerpointpresentatie mee. En een reservestick voor gebeurlijke ongevallen. Ik keek naar het projectiescherm en zag dat er nog niets op geprojecteerd werd. Dat is omineus. Samen met de voorzitter en een kop koffie stapte ik naar de tafel vooraan. Er stond een laptop, nog dichtgeklapt. Vanuit de laptop vertrok er enkel een kabel naar een stroomhaspel. Aan het plafond hing een beamer, maar die werkte nog niet. En er lag een afstandsbediening. Op dat moment weet ik dat er eerst een technologiedansje gaat moeten worden opgevoerd alvorens de lezing kan beginnen. Vol hoop keek de voorzitter naar mij.

Gelukkig arriveerde net op dat moment Hector, 83 lentes jong en de IT-nerd van de vereniging. Kundig verbond hij de laptop met een kabel naar een bakje in de muur en nam vervolgens de afstandsbediening om de projector op te starten. Er gebeurde echter niets. De echtgenote van de voorzitter ging op zoek naar verse batterijen voor de afstandsbediening. Er was geen zweempje van paniek te bemerken. Ik ging alvast nog even naar het toilet. Toen ik een paar minuutjes later terug in de zaal kwam, was er een constructie opgebouwd met twee tafels met daarop een reformladder. Tegen het plafond balanceerde Hector, die net de projector manueel had opgestart. Onder luid applaus klauterde Hector naar beneden, en de lezing kon beginnen. Om halfdrie, netjes op tijd.

Er zijn in Vlaanderen talloze socioculturele seniorenverenigingen, en hun publiek bestaat vooral uit jong-gepensioneerden en mensen die al tien tot dertig jaar ervaring hebben met gepensioneerd zijn. Alle seniorenclubs draaien op een charismatische en welbespraakte voorzitter/voorzitster (vaak een oud-leerkracht of schoolhoofd), een volstrekt kreukvrije penningmeester, een gedreven bestuursploeg, en een cohort aan brave zielen die voor de taart en koffie zorgen. Verjonging is steevast hun grootste uitdaging, en ik heb immense bewondering voor het grenzeloos engagement van al deze mensen.

De titel van deze column ‘Voordrachtgevers zijn avonturiers’ is gepikt van de titel van een boek van Ernest Claes uit 1962, waarin hij vertelt over zijn ervaringen met lezingen in cultuurminnend Vlaanderen. Schrijvers en politici waren altijd al erg geliefd als sprekers, toen vooral bij het Davidsfonds en het Willemsfonds. De laatste decennia zijn journalisten, artsen en wetenschappers ook veelgevraagde sprekers. Vandaag kan je om 14:00 kiezen tussen NEOS-lezingen door Geert Gruyaert over ‘De adel’ in Hof ten Hemelrijk in Opwijk, of door prof. Johan Braeckman over ‘Kritisch denken’ in CC De Kleine Beer in Beernem. Om 14:30 geeft prof. Kenneth Lasoen voor OKRA een voordracht over ‘De Belgische geheime dienst’ in CC De Poort in Wetteren. De Vlaamse Actieve Senioren in Diksmuide organiseren om 14:30 een lezing over ‘Cybercriminaliteit’ in feestzaal Bourgondisch Schild. Vanavond ontvangt het Davidsfonds in Melle filosoof prof. Jean Paul Van Bendegem, en die gaat spreken over ‘Waarom vergissen we ons zo vaak?’ En dat is maar een kleine greep uit het aanbod.

Mijn voordracht eindigde perfect om 16:00, en iedereen leek tevreden dat ze gedaan was. De voorzitter nodigde vervolgens de leden uit op de gastronomische fietstocht in maart, een cursus stoelyoga in april en de zesdaagse busreis naar Dresden en Eisenach in mei.

Als jongeman denk ik momenteel nog weinig aan mijn toekomstig leven als pensionado. Maar ik vind het een geruststellende gedachte dat ik later elke maand een paar interessante lezingen zal kunnen bijwonen. Elk jaar ga ik dan iets vroeger komen en iets dichter bij het podium zitten.