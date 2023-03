Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Het was een week vol vriendschap die begon op maandagavond in een volle schouwburg: dat overkomt mij niet vaak meer, want de meeste maandagen moet ik recupereren van het weekend waarin ik al niets anders gedaan heb dan uitrusten van de afgelopen week.

Beeld u hierbij een 3D-versie van een soort van vicieuze cirkel in waarin een sofa, een slap karakter, hoge ouderdom en een krachtige wifiverbinding de hoofdrol spelen.

Omdat bij een voorstelling al dan niet generale repetities en soundchecks horen, is iedereen ruim op tijd aanwezig: het voelt wat als een nazit met koffiekoeken van een begrafenis, maar dan op voorhand, en gelukkig leeft het voorwerp van affectie nog.

Tijd wordt gedood met keuvelen bij een kopje thee. “Hoe is het nou met je?”, stijgt op uit vele kelen. Sommigen staren professioneel wat voor zich uit. Minzaamheid regeert. Iemand vraagt of hij nog even naar huis mag omdat de kinderen net van school zijn. Dat mag.

Lang voorbij zijn de dagen dat zo’n backstage het schouwspel was van een bacchanaal waarbij kleurentelevisies vanaf hoge hoogte en voor de lol zomaar in een toevallig aanwezig zwembad werden geplempt.

Het voorwerp van affectie op de affiche werd door zijn moeder Guy geheten, maar bij Nederlanders klinkt dat anders: zij haten de zachte ‘g’ en roepen de hele tijd op zijn Frans ‘Kie!’ tegen de brave man, die op schouders kloppend en enthousiast omarmend zijn ronde doet.

Iedereen gloeit van genegenheid voor elkaar. “Kie! Hoe is het nou met je?”

De volgende dag, wanneer ik aan het recupereren ben van de vorige, kijk ik, om te recupereren dus, naar een nieuwe documentaire over U2 en merk daar dezelfde warmte: na 45 jaar is hun ­muziekwinkeltje wat minder florissant, maar de vriendschap ­tussen Bono en The Edge is ongeschonden en blijft de motor van alles wat ze doen.

De film is gedraaid in Dublin, de plek waar alles begon en waar alles 45 jaar later weer samenkomt. Guur weer, warme gesprekken. “We dachten dat we moesten weggaan, maar we hadden hier alles al”, is de wijze levensles die The Edge debiteert, zijn pots als een zeerover koket op één oor. Misschien moet je eerst weggegaan zijn om dat te weten, bedenk ik.

Het verschil tussen thuiskomen en thuisblijven. Maandag vertrok mijn oudste zoon met een rugzak en een ticket zonder terugreisdatum erop de wijde wereld in, en tussen de vlagen ouderlijke trots en paniek die mij zowat tegelijk overvallen in denk ik: had hij die film van U2 maar gezien, dan was hij misschien al terug.