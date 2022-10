Voor Redbull slempende eenlingen is het sinds corona vaak game over

Jana Antonissen is columnist.

Hikikomori, jongeren die zich maanden tot jaren opsluiten in hun kamer, zijn in Japan al lang een erkend probleem. Ook hier zien hulpverleners het jeugdige kluizenaarschap toenemen.

Onlangs bezocht ik een expo van Jon Rafman, een digitale kunstenaar die het internet als collectief onderbewustzijn beschouwt. Zijn protagonisten zijn ontwrichte, Redbull slempende eenlingen.

In onze versplinterde samenleving is het niet eenvoudig een solide zelfbeeld op te bouwen. Daarbij brengen we zoveel tijd voor schermen door dat ons virtuele leven vaak echter aanvoelt.

“Als ik een mooie zonsondergang zag in de tijd dat ik acht uur per dag Second Life speelde, dacht ik: wauw, net als in Second Life”, aldus Rafman.

Recent onderzoek toonde dat veel jongeren sinds corona een game over-gevoel hebben; ze zijn de controle over hun leven kwijtgespeeld.

Misschien is het tijd voor een gemeenschappelijk plan, voordat dit bestaan helemaal een videospel wordt waarin enkel gefortuneerden het volgende level halen.