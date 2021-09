Voor lieden met een strikje moet je uitkijken, behalve als ze stripheld zijn en Nero heten

Ik denk plots aan hem als ik een pakje naar de pakjesautomaat breng. Op die plek in de Universiteitstraat stond vroeger zijn auto: een grijze, later een witte Volvo 760 van een robuuste hoekigheid die niet meer van deze tijd is.

Zelf droeg hij een strikje en hij heette Paul, hoewel hij professor een ­passender voornaam vond. Professor Ghysbrecht: nu is de naam weggedeemsterd, maar er was een tijd waarin hij duizenden studenten de stuipen op het lijf joeg. Voor lieden met een strikje moet je uitkijken, behalve als ze strip­held zijn en Nero heten.

De eerste keer zag ik hem in een tot de nok gevuld auditorium. Hij keek de zaal rond met starre ogen. Hij liet een stilte vallen, als een volleerd volksmenner of dictator. Ik zag hoe de haartjes in de nek van de studente voor mij overeind kwamen. Ze was knap en heette Sandy. Ze had trotse borsten en een zwak voor Oscar Wilde.

Professor Ghysbrecht doceerde iets dat geheimzinnig heette: dieptepsychologie. Aan de oppervlakte kluste hij bij als socialistisch politicus en gerechtspsychiater. Over zijn examens deden indianenverhalen de ronde, waarvan de meeste waarschijnlijk klopten. Zo mocht je volgens de legende nooit op de rode stoel gaan zitten. Soms zat de professor zelf op de kast. Bij het mondeling examen werden de studenten steeds per twee tegelijk binnengelaten, zodat ze elkaar konden afmaken. Het deed denken aan de tijd van de Romeinen. De ene gladiator kreeg een zwaard en een schild, de andere een vangnet en een drietand. En Ghysbrecht was de keizer die zijn duim opstak.

‘Wie niet slaagt voor mijn examen, slaagt niet in het leven’, schijnt zijn motto geweest te zijn. Ik kwam buiten met een twaalf op twintig. Bij minder gelukkigen legde de professor een pen op tafel. Hij vroeg hen te bewijzen dat daar twee pennen lagen. Zulke praktijken kun je je niet meer voorstellen, nu studenten met groter gemak hun docenten buizen dan vice versa. Over Ghysbrecht lees ik tegenwoordig: ‘Hij had een enorme hoogdunk en volgens sommigen een brede verzameling psychische stoornissen, waarvan narcisme wellicht een van de lichtste was.’

Het is vreemd met een zekere vanzelfsprekendheid in een regime geleefd te hebben dat later erkend wordt als schrikbewind. Op dezelfde manier zullen we dingen die nu normaal lijken, in een verre toekomst misschien krankzinnig vinden. Ribbetjes smikkelen, of voor 19 euro heen en weer naar Barcelona vliegen.

Bij de naam ‘Harry Stack Sullivan’ grapte de professor: “Dat is geen moordzaak, maar een Amerikaanse psychiater.” Ik vind dat nog altijd fijne humor. Ghysbrecht liet ons achter met een handvol dure woorden die ons later nooit meer van pas zouden komen. Oligofrenie, bijvoorbeeld, of nystagmus. Die afwijking wordt ook wel genoemd: wiebel­ogen. Ze schijnt bij een op de duizend mensen voor te komen. Naar verluidt werd Ghysbrecht op het einde van zijn leven zo zot als een ui. Misschien was hij dat altijd al, maar had niemand het opgemerkt. Het verschil tussen gek en geniaal is de graad van succes.

Ik scan de streepjescode van een paar schoenen die te krap waren. Ik laat ze achter in de pakjesautomaat, samen met een handvol verschoten herinneringen.

Ik vraag mij af hoe het zou zijn met Sandy.