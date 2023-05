Voor iedereen die het om wat voor reden dan ook zonder moeder of kind moet stellen, is Moederdag een opgedrongen herinnering aan wat niet is

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven.

Terwijl ik de schreeuwerige aanmoediging om mijn “moederfiguur” met massages en facials te vieren naar de prullenmand sleep, vraag ik me, zoals ieder jaar halverwege mei, af wat ik eigenlijk met deze dag aan moet. “Moeder dan wel schoonmoeder,” lees ik nog in de mail van de spa, “plusmama, maar ook sterren­mama; verwen vandaag jouw supervrouw.”

Ze gaan wel mee met hun tijd, die Moederdag-commerçanten. Maar toch. Ik heb geen moederfiguur, laat staan een “supervrouw” in mijn leven. Is dat een gemis? Waarschijnlijk. Maar is het daarom ook een gat dat opgevuld moet worden met prijzige wellnessarrangementen voor een dringend alsnog te lokaliseren ersatz-moeder? Waarschijnlijk niet.

Voor iedereen die het om wat voor reden dan ook zonder moeder of kind moet stellen, is Moederdag een ongevraagd memento; een opgedrongen herinnering aan wat niet is. Op zich kan een herdenking best een zinvolle, persoonlijke invulling van zo’n commerciële feestdag zijn. Het probleem met herdenken is alleen dat herinneringen frustrerend onvoorspelbaar zijn; ze dringen zich ongepast op of glippen juist stiekem weg wanneer je ze aanroept.

Ontgoochelend weinig geestelijke aandenkens heb ik nog aan mijn moeder. Althans, ik weet dat ze goed in elke groep lag, energiek en georganiseerd was, graag Donna Tartt las en trappistenbier dronk. Maar zelden volstaat dit soort data om iemand opnieuw op te roepen. Het zijn de onzegbare zaken waar ik tevergeefs naar tast, niet de feiten. De fonkeling die de irissen deed oplichten, de specifieke stemkleur, de energetische uitwerking op haar omgeving: al die kleine dingen die samen een persoonlijkheid – of ziel, zo je wil – uitmaken. Dat essentiële is allang verdwenen uit mijn resterende herinneringen; ontzielde souvenirs zijn het, veelal navertelde ervaringen, tweedehands affecten.

Of dat bijna tweeëntwintig jaar na mijn moeders abrupte overlijden onvermijdelijk is of toch een typisch staaltje dissociatie dan wel verdringing, weet ik niet. Ook mijn therapeut is het vooralsnog onduidelijk. “Misschien is rouw dit: het onvermogen iemand terug te vinden”, schrijft Kate Zambreno in Book of Mutter. “Want zolang iemand leeft, is er altijd die hoop op toegang; de hoop dat iemand zich in de loop van de tijd aan je openbaart.” Book of Mutter is een tussen memoire, essay en poëzie in vallend werk dat Zambreno na haar moeders dood dertien jaar kostte om te voltooien. Dat lange scheppingsproces spreekt me mogelijk nog meer aan dan de rake inhoud van het boek. Want dat je ook decennia later nog om een gestorven geliefde kunt rouwen, wist ik ondertussen wel. Maar in deze efficiëntiebeluste, sterfelijkheidsafkerige samenleving kan het geen kwaad daaraan herinnerd te worden.

En misschien mag Moederdag dan gewoon mijn jaarlijkse reminder zijn dat het verlangen om te vangen wat verloren is, vermoedelijk, nooit zal verdwijnen. Ook al zullen woorden, zekerlijk, altijd tekortschieten.

Maar misschien is dat net mooi. Menselijk.