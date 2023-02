Voor het eerst sinds ik in 1983 400 frank won met de Lotto was het lot mij goed gezind

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

In 2028 moet je ervoor naar Los Angeles en in 2032 zelfs naar Australië, en dat leek ons te ver en onbetaalbaar. De Olympische Spelen: er bestaat geen magischer sportevenement.

De organiserende steden steken zich tot zes generaties ver in bloedrode schuld om sportinfrastructuur te bouwen die na krap drie weken al naar het containerpark kan. Na een paar jaar herinnert alleen nog groen mos en betonrot aan die gouden medaille in het hinkstapzwemmen, behaald in het futuristische zwempaleis waar nu de duiven alles onder­schijten, ook de vipplaatsen.

Terecht. Het is er altijd veel te warm want hoogzomer en er zijn veel te veel gekken zoals wij, die dat ooit eens willen meemaken en daar fortuinen voor overhebben. Waardoor de files naar de stadions onoverzichtelijk zijn en je best een slaapzak en een voorraadje proviand meeneemt.

Naar de preselecties, bedoel ik dus, want voor tickets voor finales moet je eerst je huis verkopen of aan je vrouw vragen of ze – het is maar voor één keer, schat – haar lichaam niet wil aanbieden aan een toevallige voorbijganger, voor veel geld.

Voor de atleten zijn zulke Spelen drie weken een soort van eindeloos carnaval: niet zelden voor, maar altijd na de inspanning wordt in een paar dagen de gemiddelde jaarvoorraad aan condooms erdoor gevogeld, na de consumptie van een pallet aan lokale spiritualiën. En terecht, want ze zijn fysiek op het toppunt van hun kunnen, na vier jaar onthouding en spartaans trainen, met een eetstoornis tot gevolg.

Dat wilden wij allemaal weleens live meemaken en aangezien we daarvoor volgende zomer in Frankrijk moeten zijn, was de kogel snel door de kerk. Ik schreef mij in november in op Paris2024.org, de site waar je tickets kon kopen – als je je tenminste op voorhand had ingeschreven en werd uitgeloot.

Dat werden wij: voor het eerst sinds ik in 1983 400 frank won bij de Lotto – 4 cijfers juist! – was het lot mij goedgezind.

Woensdag zaten we klaar, Visa in de hand, want de ticketverkoop begon om 11 uur. Ik had aan mijn huisgenoten gevraagd welke sporten ze begeerden: de mannelijke kant neigde, een beetje besmuikt, naar vrouwenvolleybal, de vrouwen naar de paardensport. Dus werd het atletiek.

Na een half uur klapten we zuchtend de laptop dicht: je moest inschrijven op drie pakketten tegelijk en dat werd, voor ons vieren, schier onbetaalbaar en dat voor plaatsen waar je altijd een verrekijker nodig hebt.

Hoewel velen zullen zeggen dat je voor die 2.500 euro amper anderhalve smartphone koopt: ik kijk wel naar Sporza.