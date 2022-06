Voor het eerst sinds de Koude Oorlog staat de Belgische defensie niet meer op een hongerdieet

Als professor die het defensiebeleid bestudeert, word ik vaak uitgenodigd op militaire ceremonies. Meermaals echter wordt een parade ingekort, omdat de militairen en de uitrusting ontplooid zijn op operatie.

Dit toont het hoog operationeel tempo aan dat eigen is aan een klein, professioneel leger. Belgische militairen zijn overal present waar Europese troepen deelnemen aan operaties. Maar het is ook een bewijs van het dramatisch gebrek aan diepte: alle soorten stocks zijn uiterst beperkt en er is maar net voldoende uitrusting om alle taken uit te voeren. Of net niet genoeg. Operaties hebben dan logischerwijze voorrang op parades. Na de Russische invasie van Oekraïne besloot België dan ook om 1 miljard euro extra uit te trekken om de stocks aan te vullen. Ook al omdat België relatief grote aantallen wapens en munitie aan Oekraïne gegeven heeft.

De belangrijkste beslissing, aangekondigd een dag na de invasie, was echter al lang in de maak: het STAR Plan – voor Security, Technology, Ambition and Resilience. De regering maakte een investering van 10,3 miljard euro bekend en een groei van het defensiebudget tot 1,54 procent van het bbp in 2030. Tot voor kort haalden we amper 1 procent – dit is een ommekeer. Na jaren van afbouw, gevolgd door de eerste herinvestering door de vorige regering (die o.a. de F-35 aankocht), is er nu een structureel groeipad. Dat is belangrijker dan de vraag of we uiteindelijk bij de door de NAVO gevraagde 2 procent zullen uitkomen.

De geplande investeringen omvatten ‘traditionele’ capaciteiten, met name de heruitrusting van de gemotoriseerde brigade en de vervanging van de fregatten, maar ook de versterking van de militaire inlichtingendienst en een nieuwe cybercomponent. België staat evenwel nog voor complexe beslissingen.

Uitgebalanceerde mix

De laatste drie decennia hebben we het leger vooral op buitenlandse operaties afgestemd. Maar nu zijn territoriale defensie en afschrikking weer een dringende prioriteit. Dat vergt troepenontplooiingen aan de grens met Rusland. Belgische troepen zijn sinds jaren present in de Baltische staten en nu ook in Roemenië. Maar ook over het verdedigen van ons eigen grondgebied moet opnieuw worden nagedacht. Niet alleen herbergen wij de hoofdkwartieren van de EU en de NAVO. De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn ook de logistieke draaischrijven voor het aanvoeren van Amerikaanse versterkingen. Tegelijk blijven buitenlandse operaties nodig. Omdat Europa de grondstoffen die het niet langer uit Rusland invoert nu elders moet zoeken, neemt ons belang in de stabiliteit van diverse andere landen zelfs nog toe.

België behoeft daarom een uitgebalanceerde mix van capaciteiten. Fregatten en gevechtsvliegtuigen kunnen zowel voor collectieve defensie als voor buitenlandse operaties ingezet worden. Maar onze landstrijdkrachten moeten opnieuw zwaardere eenheden oprichten, naast eenheden zoals het Special Operations Regiment die wereldwijd ontplooid kunnen worden. Vandaar het idee van een tweede brigade, met zwaardere uitrusting dan de huidige.

België moet wel de mensen vinden. Voor het eerst sinds 1993, toen er een einde kwam aan de dienstplicht, wordt het leger uitgebreid, van 25.000 tot 29.000 in 2030. (In 1993 waren er, miliciens niet meegeteld, nog 45.000 beroepsmilitairen). Die 4.000 bekwame mannen en vrouwen rekruteren, bovenop de normale aanwervingen om personeel dat vertrekt te vervangen, is een uitdaging.

Politieke relevantie

Landen moeten echter niet alles alleen doen. België heeft een sterke traditie van verregaande samenwerking met EU- en NAVO-leden. Dat gaat verder dan het gezamenlijk aankopen van de uitrusting voor onze eenheden. Onze eenheden zelf worden ook verankerd in permanente multinationale verbanden.

Zulke integratie laat niet toe om minder uit te geven, wel om de budgetten veel efficiënter te besteden. Het betekent ook niet dat een land capaciteiten opgeeft (zoals in ‘ik heb een marine en jij een luchtmacht’). Het is net omgekeerd: door samen te werken kunnen landen een bredere waaier van capaciteiten behouden. Een land als België moet een significante gevechtscapaciteit hebben te land, ter zee, in de lucht en in cyberspace. Dan kan onze regering bijdragen in elke scenario waarin ze dat wil. Schaf een van deze domeinen af, en België komt algauw in een situatie terecht waarin het wil deelnemen, maar geen enkele relevante capaciteit in huis heeft. Zo verlies je ook je politieke relevantie.

De Belgische marine is sinds lang geïntegreerd met de Nederlandse. De gemotoriseerde brigade is een verregaande samenwerking met Frankrijk aangegaan; een tweede brigade moet op dezelfde manier opgezet worden. De luchtmacht onderzoekt mogelijkheden tot samenwerking, zoals met de andere Europese F-35-landen. Bovendien speelt België vandaag een leidende rol in het creëren van nieuwe EU-instrumenten voor defensie.

Elke uitbreiding gaat met groeipijnen gepaard. Maar voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog staat de Belgische defensie ten minste niet meer op een hongerdieet.