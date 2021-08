Jana Antonissen is journalist.

De dj is van de avant-gardetechno waarvoor hij bekendstaat onverwachts overgeschakeld op vette dansmuziek die verdacht veel op een van Skrillex’ voorlopers lijkt. Nu voert hij het tempo weer op, gooit er een paar veel te snelle drums door.

Gadverdamme, het zal toch niet …

Ik vraag de jongen die naast ons danst, toevallig ook een dj, of ik misschien iets gemist heb: zijn dubstep en drum-’n-bass weer in?

“Sinds covid bestaan er geen genres meer,” antwoordt die gelaten, “mensen willen gewoon dansen.”

Het is het eerste weekend waarin meer dan 1.500 mensen mogen samenkomen in de openlucht, op voorwaarde dat ze een Covid Safe Ticket op zak hebben. Heel even voelde dat ongemakkelijk; zoveel zwetende, ongemaskerde lijven samengepakt op deze geïmproviseerde dansvloer. Gelukkig went het verleden altijd sneller dan de toekomst.

Daarnet was ik een kennis tegen het lijf gelopen die ik vroeger geregeld op feestjes tegenkwam. Ze droeg een lange, losse jurk die haar zongebruinde schouders bloot liet; ze was net terug van vakantie op de Griekse eilanden.

“Toen ik op een ochtend het raam opendeed,” zo vertelde ze, “vlogen de assen me in het gezicht; ik kon de brand gewoon proeven. We hebben meteen onze koffers gepakt en zijn naar een zuidelijker eiland afgereisd.”

Een andere vriend, zijn huid zo mogelijk nog meer gebronsd, koos voor Mykonos, het lievelingseiland van de rijken der aarde. Voor een tafel in een nachtclub betaal je er gemakkelijk 1.000 euro. Voordeel van al die aangemeerde jachten is wel dat ze onappetijtelijke rookpluimen aan het zicht onttrekken.

“Voor het eerst in mijn leven voelde ik me arm”, schreeuwt hij over de dreunende bassen heen in mijn oor.

De wereld staat in brand – letterlijk en figuurlijk. Zuid-Europa heeft binnenkort geen bossen meer over, in Afghanistan verbranden bange vrouwen hun diploma’s, in Wallonië staat het water steeds meer mensen aan de lippen, en oh ja, de covidcijfers zitten opnieuw in de lift.

Maar je kunt de last van de wereld natuurlijk niet op je schouders dragen.

Toch lijkt het soms wel alsof het enige dat wij, overbevraagde, afgematte, welgestelde westerlingen, nog kunnen of willen doen onszelf de vergetelheid in dansen is. En zelfs dat mocht het voorbije anderhalf jaar niet meer.

Omdat de dubstep mij in plaats van verlossing alleen bijkomende kopzorgen bezorgt, besluit ik iets te eten. De hotdogs zouden goed zijn, zo was mij verteld.

Ik heb geluk, ik hoef maar vijf in plaats van zes euro te betalen voor een elf centimeter lang sponsbroodje met gekookte worst, verneem ik van de uitbater van het kraampje.

Even twijfel ik of ik voor de veganistische versie zou gaan, bestel dan toch maar de crispy edition: een exces van gefrituurde ui én verkruimelde paprikachips boven op de akelig roze worst.

“Een recept uit New York”, verklaart de verkoper gewichtig.

Het smaakt naar een zomer waarin de zon zich maar zelden laat zien.