Voor elk slachtoffer zijn er daders. In campagnes tegen pesten hoor ik zelden iets over die kant

Sien Volders is schrijver.

Aan de telefoon verloopt ons gesprek even stug als altijd. Dat gaat in het echte leven wel anders. We liepen elkaar dankbaar tegen het lijf als volbloed pubers. In de schier eindeloze vlakte van dorre saaiheid die de middelbare school nu eenmaal is, was hij mijn oase. Hij dronk bier en ik dronk wijn en voor de rest hielden we van compatibele zaken.

In de jaren erna zagen we elkaar steeds minder, maar daarom niet minder graag. Het is het soort vriendschap dat gewonnen is, waarvoor geen strijd of bewijs meer geleverd dient te worden. Mijn leven zou mooier zijn met hem er meer in, maar we leven beiden prachtig, en dat weten we van elkaar. Er is geen gemis, wel dankbaarheid. Elk weerzien, hoe kort en banaal ook, voelt als thuiskomen. Onze hoofden passen als puzzelstukjes, al meer dan de helft van ons leven, intussen.

De laatste keer dat we elkaar zagen was er een nieuw verhaal, en de venijnige weerhaken blijven schrijnen in mijn hoofd. Het is een verhaal dat ik met schroom neerschrijf, omdat het niet het mijne is. Het zijn de weerhaken en het forum van dit schrijven die maken dat ik het toch doe.

Lang, lang geleden, voor we elkaar kenden, was er bij hem een tijd vol pijn en pesters. Op het moment dat we elkaars leven binnenstapten, had hij zich vanuit zijn eigen puin weer samengepuzzeld tot zijn wonderlijke zelve. Steeds schaatsend over de dunne lijn tussen gevoelig en kwetsbaar, maar gehard door de lijm waarmee hij de scherven aan elkaar klonk. Hoe ouder hij werd, hoe meer hij groeide. Voorzichtig, en altijd met een waarschuwing in de rug.

Hij vertelde hoe hij als volwassen man op zijn dagelijkse pendeltocht een van de vroegere pesters zag. Elke dag opnieuw. Hetzelfde station, dezelfde trein, een paar banken verder. De herkenning, de herinnering, het litteken dat telkens weer trok.

Op een avond sprak de pestende jongen van toen, nu een man, hem aan. Voorzichtig, met schroom. Hij zei dat hij werd teruggeworpen in de tijd, telkens hij hem zag. Dat hij het zich herinnerde, besefte wat hij gedaan had. Hij zei dat het hem kwelde. Dat hij zich schaamde. Dat het vrat en dat het bleef. Dat hij dacht dat het misschien goed kon zijn als hij dat wist. De mal van de pijn had zijn eigen litteken gemaakt.

Er volgde geen absolutie, geen vergiffenis. Die werd ook niet gevraagd. En in dat laatste lag denk ik de kracht. De vriend knikte en wandelde weg. Te weten dat ook de andere kant lijdt, werd geen zuivere loutering. Wel is er een nieuwe werkelijkheid. Die blijft vooralsnog ambivalent.

Voor elk slachtoffer zijn er daders. En in campagnes tegen pesten hoor ik zelden iets over die kant. Vandaar mijn vraag aan hen die ooit gepest werden en zij die dit bestuderen. Zit er een bron van heling in het schroomvol benoemen van eigen daden door de dader? En helpt het dan om op te roepen om in ’t eigen hert te kijken?