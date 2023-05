Voor de mensen achteraan in de zaal: het is absoluut zeker dat de klimaatverandering tot meer extreme weersituaties leidt

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

De beelden over de watersnood in Noord-Italië roepen nare herinneringen op. Overstromingen kostten de voorbije dagen al zeker dertien mensen het leven, naar schatting 20.000 anderen blijven dakloos achter. Mensen getuigen over hoe ze oudere buren in paniek om hulp hoorden schreeuwen − tevergeefs. Het doet allemaal heel erg denken aan de waterramp die twee zomers geleden de Vesdervallei bij Luik trof.

Er is nog een gelijkenis. Nog meer dan toen draaien velen nog liever hun tong in een knoop dan dat ze het verband leggen tussen het concrete extreme weer en de abstracte klimaatmodellen die onveranderlijk op verandering en opwarming wijzen. Zo groot is de angst om geïntimideerd te worden, om de mond gesnoerd te worden als klimaatalarmist of -activist die een ideologisch punt wil maken over de rug van een menselijke tragedie.

Daarom toch nog eens voor de mensen achteraan in de zaal: ook al kun je niet waterdicht bewijzen dat deze ene catastrofe het gevolg is van klimaatopwarming, het is absoluut zeker dat de klimaatverandering tot meer extreme weersituaties leidt. Dat is de realiteit waar we hier en nu volop in leven, ook in het meteorologisch gematigde Europa. Het is lente en nu al lijdt Zuid-Frankrijk onder een droogtecrisis met waterrantsoenering. Ook in Spanje en Portugal slaat de droogte toe.

Er heeft zich een merkwaardige omkering voorgedaan in het klimaatdebat. Van contraproductief alarmisme is de slinger helemaal doorgeslagen naar bijna-ontkenning. Juist nu de voorspelde klimaatverandering zich aan het voltrekken is − en dit is nog maar het begin − kijken velen de andere kant op. Psychologisch valt die houding nog te begrijpen als ontwijkingsgedrag, om niet gebukt te gaan onder sombere toekomstgedachten. Maar het wordt riskant als het samenleving en beleid tot passiviteit aanzet.

Want dat is wat nu aan het gebeuren is. Terecht is klimaatactivisten aangewreven dat hun apocalyptiek niet werkt. Toch mag opgemerkt worden dat het in de politiek doodnormaal is om apocalyptisch te voorspellen dat de staat bankroet gaat, dat pensioenen niet meer betaald zullen worden en dat het IMF het land komt overnemen. Maar een politicus die waarschuwt dat de opwarming onherroepelijk doorschiet als we de komende zeven jaar geen actie ondernemen, wordt gekielhaald.

Zo is het klimaatdebat hopeloos gepolitiseerd geraakt. Met in de ene hoek groene activisten die klimaatverandering aangrijpen om de hele economie en samenleving om te gooien, en in de andere hoek relativisten die al hun hoop stellen op het menselijk vernuft, om vooral niets te moeten doen.

Dat is twee keer fout. Want natuurlijk zullen wetenschap en technologie noodzakelijk zijn om de klimaatverandering in te dijken, maar de waarheid is dat de grote, bevrijdende doorbraak vooralsnog uitblijft. En dus moet tegelijk ingezet worden op adaptie én mitigatie, op aanpassing om erger te voorkomen én op verdediging tegen de al onvermijdelijke klimaatimpact. Discussie over wat van die twee het belangrijkste is, zal best boeiend zijn, maar er is nu echt wel geen tijd meer te verliezen.