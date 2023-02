Voor cd&v en Open Vld hangt de uitkomst van de politieke strijd over landbouw samen met het pure, eigen overleven

De Morgen-hoofdcommentator Bart Eeckhout schrijft wekelijks deze ‘Politiek’-nieuwsbrief. Laat uw e-mailadres hieronder achter om hem in uw mailbox te krijgen.

Dag lezer,

“Een hermetisch afgesloten kamer, twee beveiligingsagenten, een strikt toegangsprotocol.” Alleen onder die erg strakke voorwaarden mogen Vlaamse volksvertegenwoordigers de documenten en bezwaarschriften over het stikstofakkoord inkijken. Alleen overschrijven mag, kopiëren niet. In een boeiende analyse schetste mijn collega Ann De Boeck zo de wolk van wantrouwen die over het landbouwdebat in de Vlaamse regering hangt.

De inzet is hoog, en reikt intussen verder dan de - letterlijk - netelige stikstofkwestie alleen. Op het spel staan ook honderden miljoenen aan Europese landbouwsubsidies, die bepalend zijn voor het overleven van meerdere landbouwbedrijven maar gegijzeld zijn geraakt in het politieke conflict tussen coalitiepartners N-VA en cd&v.

Ook de politieke inzet is hoog. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) moet deze of volgende week een compromis vinden, wil hij bewijzen dat hij nog over voldoende gezag en daadkracht beschikt. Dat is lastig, terwijl de ministers en partijkopstukken van zijn regeringspartijen knokken voor de stem en de ziel van landelijk Vlaanderen. En zeker voor cd&v maar ook voor Open Vld aan hangt de uitkomst van die strijd samen met het pure, eigen overleven.

Een vergelijkbare, bijna existentiële breuklijn loopt ook door de federale regering. Weliswaar over totaal andere vraagstukken en met totaal andere hoofdrolspeler. Daar zijn het de groenen die vaker dan hun lief is, in de knel komen te zitten. Zeker over het behoud van de kernuitstap staan ze ook in de regering intussen volledig geïsoleerd, ook al zal het terugkomen op die wettelijke kalender praktisch nog niet zo eenvoudig zijn. Intussen moesten Groen en Ecolo ook de afbouw van de energiecompensaties voor de mensen met een lager inkomen slikken. En verhardt de toon in het asieldebat. Nu de Europese Unie zoekt en tast naar een nieuwe consensus over het asiel- en migratiebeleid, groeit overal in de Europese hoofdsteden de roep om de buitengrenzen af te schermen met een hek of muur. Ook in Brussel, waar enkel PS en de groenen de regering-De Croo nog verhinderen om zich aan te sluiten bij de Europese muurcoalitie. Niettemin dringt de vervelende vraag zich stilaan op welke goede kant er voor de ecologisten nog aan de federale regeringsdeelname zitten.

Veel leesplezier,

Bart Eeckhout