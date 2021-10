Voor Brussel zit er niet anders op dan met knikkende knieën de winter af te wachten

Jeroen Van Horenbeek is journalist bij De Morgen.

Helaas. De invoering van een coronapas in Brussel heeft voorlopig geen noemenswaardig effect op de vaccinatiegraad in de hoofdstad. Dat geeft de Brusselse gezondheidsinspectie nu zelf onomwonden toe. In Brussel is ruim 30 procent van de volwassen bevolking nog altijd niet beschermd tegen Covid-19. En daar zijn nog heel wat kwetsbare ouderen bij.

De gedachte die meteen door het hoofd spookt: het zal toch niet? Het zal toch niet dat het land zich stilaan uit de houdgreep van het coronavirus bevrijdt maar Brussel achterblijft? De kans is groot en dat geeft een akelig gevoel. Door de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen en Wallonië zullen we geen rampen meer meemaken zoals in 2020, maar in de hoofdstad kan het nog behoorlijk fout gaan: veel mensen kunnen nog altijd zwaar ziek worden. Zeker met de winter voor de deur, het seizoen waarin iedereen dicht bij elkaar kruipt en het virus zich het vlotst verspreidt.

Uiteraard is er niet één antwoord op de vraag waarom Brussel een probleem blijft. Het is echter wel duidelijk dat de hoofdstedelijke politiek niet vrijuit gaat. In de eerste plaats dan bevoegd minister Alain Maron (Ecolo). Die heeft meteen na de aankondiging van de coronapas er alles aan gedaan om het belang ervan te bagatelliseren. Je kan niet eerst zeggen dat mensen controles noch boetes moeten vrezen met de coronapas en daarna diezelfde mensen vragen om zich te laten vaccineren. Dan ben je een circusartiest die met de benen gespreid op de rug staat van twee paarden die elk een andere kant op draven. Iedereen weet hoe dat afloopt.

Veelzeggend: toen Maron woensdag in De afspraak de vraag kreeg voorgeschoteld waarom zo weinig Brusselse jongeren zich laten vaccineren, antwoordde de minister dat hij “daarvoor geen specifieke verklaring heeft”. De onderzoeken lopen nog. Tien maanden na de start van de vaccinatiecampagne getuigt dat antwoord van een hemeltergend gebrek aan bestuurlijke ernst. Kan iemand Maron wakker schudden aub? We bevinden ons nog altijd in de grootste sanitaire en sociaal-economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is nog niet voorbij. Helaas.

Voor Brussel zit er intussen niet anders op dan met knikkende knieën de winter af te wachten. In de hoop dat nieuwe coronavarianten geen voet aan grond zetten in ons land en het Brusselse zorgsysteem sterk genoeg staat om een eventuele nieuwe instroom van coronazieken te verwerken. Het kan straks allemaal zonder erg aflopen. Maar het omgekeerde is ook waar. En dan moet - eindelijk - iemand eens voor zijn politieke verantwoordelijkheid geplaatst worden.