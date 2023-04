Volksgezondheid in tijden van klimaatverandering: schimmels blijven een blinde vlek

The Last of Us, een postapocalyptische televisiethriller, eindigde zijn eerste seizoen met een spectaculaire finale. Maar als arts en griezelfan vind ik het begin van de serie boeiender: in 1960 vraagt de presentator van een talkshow aan twee epidemiologen wat hen ’s nachts wakker houdt. ‘Schimmels’ is een van de antwoorden.

De wetenschapper die dat zegt, maakt zich zorgen over Ophiocordyceps, een schimmel die echt bestaat en die het lichaam en het gedrag van mieren kan kapen. In de serie muteert de schimmel als gevolg van de klimaatverandering en veroorzaakt de (fictieve) variant een pandemie. Hij besmet mensen en verandert ze in vraatzuchtige zombies.

Schimmelepidemieën komen bij de mens zelden voor, gedeeltelijk omdat schimmels moeilijk tussen mensen overdraagbaar zijn. En ik ken geen schimmels die mensen in zombies zouden veranderen. De volgende pandemie zal veel waarschijnlijker door een virus worden veroorzaakt. Maar de idee dat de klimaatverandering nieuwe bedreigingen voor de gezondheid zal scheppen, is níét uit de lucht gegrepen. Kan ze een schimmel die overal in het milieu aanwezig is in een voor de mens dodelijke ziekteverwekker veranderen? Het is niet uitgesloten.

Verwoesting

Wetenschappers zoals ik vrezen dat de klimaatverandering en de verwoesting van de ecosystemen schimmels in staat zullen stellen om besmettelijker te worden, zich over grotere afstanden te verspreiden en meer mensen te bereiken. Candida auris, bijvoorbeeld, een gist die resistent is tegen geneesmiddelen en die ziekenhuispatiënten kan doden, is volgens sommige wetenschappers als gevolg van de hogere temperaturen besmettelijker geworden. Op 20 maart waarschuwden de Amerikaanse Centra voor Ziektebestrijding en -preventie (CDC) dat Candida auris zich tegen een alarmerend tempo in ziekenhuizen verspreidt. De situatie zou ‘zorgwekkend’ zijn.

Maar de internationale inspanningen voor de wereldgezondheid houden zelden rekening met schimmels. Terwijl de risico’s toenemen, zijn wij er slecht op voorbereid en nemen we geen toereikende maatregelen om ze te voorkomen. Er bestaan geen vaccins tegen schimmelziekten, de diagnose is moeilijk en duur en er zijn te weinig geneesmiddelen om ze te behandelen. Als de regeringen geen onderzoek financieren om schimmelziekten beter te bestrijden en de milieufactoren die ze in de hand werken ongedaan te maken, zullen we kwetsbaar blijven.

Neil Vora. Beeld RV

Schimmels zijn een plaag voor veel planten en dieren. Fusarim oxysporum, een schimmel die bananenplanten aantast en moeilijk kan worden bestreden, verspreidt zich wereldwijd en vormt een ernstige bedreiging voor de bananensector, die goed is voor miljarden dollars. Een andere infectie, white-nose syndrome, heeft in Noord-Amerika miljoenen vleermuizen gedood. Chytridiomycose, een vreselijke ziekte die kikkers hun huid doet verliezen, heeft al 90 amfibieënsoorten uitgeroeid.

De mens is grotendeels van schimmelziekten gespaard gebleven omdat hij warmbloedig is – onze 36,4 graden Celsius is te warm opdat veel schimmels zouden kunnen overleven. Maar dat zou kunnen veranderen. Een in januari in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliceerde studie stelde vast dat warmte een evolutionaire stimulus is voor een schimmel, Cryptococcus deneoformans, die mensen kan besmetten. Bepaalde genetische mutaties nemen met een vijfvoud toe. Zo krijgt de schimmel meer kansen om gevaarlijker te worden door tegen warmte en geneesmiddelen bestand te zijn. In een ander laboratoriumonderzoek kweekten en verwarmden de onderzoekers een schimmel die insecten doodt. In minder dan vier maanden tijd konden twee stammen zich vermenigvuldigen bij 36,6 graden Celsius, in plaats van ongeveer 32 graden zoals vroeger.

Vogels

Volgens sommige microbiologen versnelt de klimaatverandering de ontwikkeling van schimmels in de natuur. De opwarming van de aarde zou stammen Candida auris selecteren die bij hogere temperaturen kunnen overleven. De schimmel doorbreekt dan een thermische barrière die in het verleden zijn verspreiding beperkte en kan warmbloedige vogels besmetten – en ook mensen die aan deze vogels blootgesteld zijn.

De klimaatverandering kan bovendien de verspreiding van schimmelziekten in de hand werken. Die micro-organismen zijn overal: op het keukenaanrecht, in de grond van de tuin, in de lucht die we inademen. Systemische schimmelinfecties doen zich typisch voor bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals kankerpatiënten en mensen die getransplanteerde organen ontvangen, die sporen uit hun omgeving hebben ingeademd. Maar regionale uitbraken bij gezonde mensen zijn een groeiend probleem, omdat overstromingen, cyclonen en de rook van bosbranden de vermenigvuldiging en verspreiding van schimmels bevorderen.

Vreemd genoeg kan ook droogte dat doen. In het zuidwesten van de Verenigde Staten hebben lange periodes zonder regen de grond uitgedroogd en stofstormen veroorzaakt. De meldingen van gevallen van valleikoorts, ooit een zeldzame ademhalingsziekte die door schimmelsporen in de grond wordt veroorzaakt, zijn sinds 1998 bijna vertienvoudigd. De schimmel heeft zich bovendien naar nieuwe streken verspreid, zoals de staat Washington.

Lagere oogsten

Een warmere planeet maakt de mensheid kwetsbaarder. Lagere oogsten leiden tot ondervoeding en hittestress veroorzaakt nierziekten. Tegelijkertijd verhogen de ontbossing, de ontoereikende veiligheidsmaatregelen op boerderijen en de handel in wilde dieren het risico van het ‘overspringen’ van ziekteverwekkers, zoals toen het ebolavirus van dieren op mensen overging. Schimmels, de slimste opportunisten van de natuur, zullen van die verstoringen profiteren. We hebben dat al in de jaren 1980 gezien, met de opstoot van schimmelinfecties in parallel met hiv, een ‘overgesprongen’ virus. En ook recenter, toen een unieke schimmelziekte in India duizenden mensen aantastte die met immunosuppressiva tegen Covid-19 waren behandeld.

In oktober vorig jaar publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het eerst een lijst van ‘prioritaire schimmels’. “Schimmels zijn een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid”, schreef ze. Dat was een belangrijk symbolisch gebaar, maar het gaf de artsen niet wat ze nodig hebben: betere wapens tegen deze infecties. Veel landen hebben niet eens de capaciteit om sommige courante schimmelziekten te diagnosticeren. Zelfs in New York City, waar ik patiënten behandel, duurt het soms weken voor iemand een diagnose van een schimmelinfectie krijgt. Nog erger, veel schimmels zijn nu al resistent voor de enkele geneesmiddelen waarover we beschikken.

Dit is gedeeltelijk een technisch probleem: het is moeilijk om middelen tegen schimmels te ontwikkelen die onze cellen niet kapotmaken. Maar we kunnen geen behandelingen ontwikkelen als we dat niet eens proberen, en het onderzoek naar schimmels stelt bedroevend weinig voor. Een voorbeeld: cryptokokkenmeningitis, een schimmelinfectie, doodt meer mensen dan bacteriële meningitis, die echter driemaal zoveel onderzoekssubsidies krijgt.

valleikoorts

De overheid heeft gewoon te weinig aandacht voor schimmels. Slechts 1,5 procent van alle fondsen voor het onderzoek naar infectieziekten gaat naar schimmels. Ook de farmaceutische bedrijven hebben weinig prikkels om in onderzoek en ontwikkeling te investeren, omdat de potentiële winst zo klein is.

Om die leemte te vullen, moeten de gezondheidsorganisaties hun steun aan het onderzoek naar schimmelziekten opdrijven, zoals ze dat onlangs voor valleikoorts hebben gedaan. De Amerikaanse Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), die de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen in publiek-private samenwerkingen steunt, moet schimmelziekten eveneens tot een prioriteit uitroepen. Momenteel heeft geen enkele van de 83 initiatieven voor ziektebestrijding op de website van BARDA betrekking op schimmelpathogenen, ook al heeft de organisatie verklaard dat ze de ontwikkeling van nieuwe antischimmelmiddelen zal financieren.

Ecologisch evenwicht

Het is ook tijd voor nederigheid. In de jaren 1960 dachten sommige vooraanstaande experts ten onrechte dat de dreiging van infectieziekten afnam. Maar de natuur zit vol verrassingen. Van 2011 tot 2021 heb ik bij de Centers for Disease Control and Prevention epidemieën bestudeerd. Mijn collega’s en ik volgden uitbraken van ebola, rabiës, pokkenvirussen en coronavirussen en zagen uit de eerste hand hoe de interactie van mensen met hun omgeving en met dieren verschrikkelijke en onverwachte epidemieën kan uitlokken. Vaak weten we pas hoe verwoestend die ziekten zijn wanneer ze uit de hand lopen. Vandaag zijn schimmels misschien de grootste blinde vlek van de volksgezondheid, en dat terwijl slechts ongeveer 5 procent van de naar schatting 1,5 miljoen schimmelsoorten geïdentificeerd zijn.

Onze gezondheid hangt af van een delicaat ecologisch evenwicht. De instandhouding van dat evenwicht, door af te stappen van fossiele brandstoffen om de klimaatverandering te vertragen en door het natuurverlies te stoppen om het overspringen van virussen te voorkomen, is misschien onze beste kans om een nachtmerrie van schimmelziekten te vermijden.

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk in The New York Times.