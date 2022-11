Volgens de N-VA was Vincent van Gogh allicht een geweldige luiaard

N-VA en het abc van de kunst

De N-VA ergert zich aan het gebrek aan flexibiliteit van hongerlijdende kunstenaars. Rendeert hun werk niet op de kunstmarkt, dan volstaat het immers zoals president Macron opmerkte om de straat over te steken om ander werk te vinden. Volgens de N-VA, die zwemt in de haar toegeworpen subsidies, was Vincent van Gogh allicht een geweldige luiaard – pas op het einde van zijn leven verkocht hij een schilderij – die het vertikte om de straat over te steken.

Daarom een (ingekort) citaat uit een brief van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo: “De hoop of het verlangen te slagen is gebroken en ik werk uit noodzaak, om moreel niet zo erg te lijden, om me afleiding te bezorgen… Mijn aandacht wordt sterker, mijn hand vaster. Daarom durf ik je bijna te voorspellen dat mijn schilderen beter zal worden, want ik heb alleen dat nog.”

Na zijn verblijf in een rusthuis in Saint-Rémy liet hij er een kist met schilderijen achter. ‘Kunstkenners’ krabden de verf van de doeken om deze opnieuw te kunnen verkopen. Zo rendeerde zijn werk toch nog wat.

De politici van de N-VA kennen het abc van de kunst nog niet. De Boerentoren riskeert weldra nog ‘bekroond’ te worden met een afzichtelijke wrat. Schande kome over hen.

Roger Vyverman, Ninove

Rode Duivels in Qatar

Het momentum is voorbij. Op het veld heerst een gebrek aan inzet, aan creativiteit, aan inspiratie, aan durf, aan vertrouwen. Wat rest is frustratie, angst, wantrouwen en ondermaats presteren.

Ga naar huis, laat de pijnlijke afgang rustig verdwijnen en neem zo nodig drastische beslissingen. Maar vooral: begin met een nieuwe ploeg, een nieuwe leider en torenhoog enthousiasme.

Ivan Rabaut, Torhout