‘Volgens China zou het wel eens afgelopen kunnen zijn met Rusland als regionale mogendheid’: 2022 in 22 meningen

1. Hoe we de school heruit kunnen vinden? Onderwijsexpert Dirk Van Damme ondernam bij de start van 2022 een opmerkelijke poging.

2. Na het bekijken van de bekroonde documentaire ‘Het Proces dat Niemand wou’ over de zaak-De Pauw schreef filosoof en psychiater Damiaan Denys een boeiend essay. “Vanuit één opzicht zijn er alleen verliezers omdat iedereen met schuld worstelt en iedereen op zijn manier wordt gestraft. Vanuit een ander opzicht zijn er ook winnaars: de acht vrouwen die moed en volharding hebben getoond en ondanks publiek gehuil en geschreeuw een schromelijk tekort van onze samenleving hebben geopenbaard.”

Filosoof en psychiater Damiaan Denys. Beeld Thomas Sweertvaegher

3. Een fictiereeks over een verkrachting wanneer de kranten vol staan met verhalen over grensoverschrijdend gedrag: het stond in de sterren geschreven dat er kritiek op Twee zomers zou komen, merkt Heleen Debruyne op. “Volmaakt is de reeks niet. Het slachtoffer mist diepgang. Als ik Lenaerts was, had ik ook een vrouwelijke auteur betaald. Maar Twee zomers is lang niet zo problematisch als de kritieken doen vermoeden.”

Heleen Debruyne. Beeld Thomas Sweertvaegher

4. De oorlog in Oekraïne beheerste ook de opiniepagina’s. “De militaire agressie van Rusland in Oekraïne is een van die momenten die ons dwingen ons eigen tijdvak te herinterpreteren”, schrijft de Bulgaarse denker Ivan Krastev. “ Wat we de dertigjarige vrede na de Koude Oorlog noemen (...) is ten einde gekomen. Toekomstige historici zullen grosso modo naar de voorbije decennia kijken zoals ze kijken naar het interbellum: een verkwiste kans.”

5. “Er is geen leerkrachtentekort”, schrijft Aya Sabi in haar tweewekelijkse column, eind maart. “Er zijn heel wat leerkrachten die niet mogen en kunnen meedraaien binnen ons onderwijs. Het zijn vrouwen met een hoofddoek.”

6. Marc Didden nam afscheid van een vriend: ‘Zeg eens Arno, wat moeten wij zo doen nu, met zijn vieren?’

Marc Didden. Beeld Tim Dirven

7. De klimaatproblematiek valt ernstig te nemen, schreef N-VA-voorzitter Bart De Wever (N-VA), de schuldgevoelens en doemverhalen die eraan worden verbonden zijn daarentegen “onterecht en contraproductief”. In een reactie had Dirk Holemans het over klimaatvertragers.

8. Eerder deze maand verscheen voorlopig de laatste brief van Joël De Ceulaer aan de (m/v/x) van de week. Lastig kiezen uit het pak. Misschien toch deze aan Karl Vannieuwkerke?

Karl Vannieuwkerke. Beeld Studio Caro

9. Een halve eeuw nadat in 1973 het recht op abortus verankerd werd in de gerechtelijke uitspraak Roe v. Wade heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof het arrest teruggedraaid, waardoor staten nu zelf mogen bepalen in hoeverre ze abortus toestaan. De uitspraak leidde tot een veelvoud van bijdragen, zoals die van Alicja Gescinska: “De beslissing inzake Roe v. Wade is een cadeau van Trump. Maar rond dat cadeau zit een grote strik, geknoopt door Democraten die het in 2016 niet nodig vonden om te gaan stemmen.”

Filosofe Alicja Gescinska. Beeld VRT Fred Debrock

10. Afgelopen zomer maakte Valerie Trouet een strandwandeling met een man die ons aan iemand deed denken. ‘‘Probeer van mij geen klimaatnegationist te maken, hè’, zei hij kwaad – een slechte verliezer.’

11. Docent internationale politiek Jonathan Holslag schrijft een maandelijks essay voor De Morgen. In september had hij het over de verhouding tussen China en Rusland: ‘Volgens China zou het wel eens afgelopen kunnen zijn met Rusland als regionale mogendheid.’

Jonathan Holslag over Vladimir Poetin en Xi Jinping. Beeld Wouter Maeckelberghe/AP

12. In de ogen van Thomas Friedman is Poetins oorlog niet alleen een misdaad tegen Oekraïne en de mensheid, “maar ook een misdaad tegen het huis dat we allemaal delen: de planeet aarde”. New York Times-collega Maureen Dowd moest aan de wraaktragedie Medea denken. “Net als Medea vermoordt de Russische president onschuldigen, onverschillig voor de gevolgen.”

13. Activisten van Just Stop Oil gooiden soep naar of kleefden zich vast aan kunst. Volgens moraalpsycholoog Dries Bostyn zaten velen te snel te hoog op hun paard. “Voor je het weet maken we ons drukker over glas dat met soep besmeurd is dan over problemen die er wel toe doen.” Koen Lemmens schreef een al even boeiende repliek.

Activisten van Just Stop Oil gooiden tomatensoep over het - achter glas beschermde - Van Gogh-schilderij. Beeld rv

14. Eind oktober overleed Hugo Camps, die jarenlang columnist was bij deze krant. Erwin Mortier, Max Pam, Bettine Vriesekoop en anderen namen afscheid van een van de scherpste pennen van Vlaanderen en Nederland.

Hugo Camps. Beeld ID / Thomas Sweertvaegher

15. De protesten mochten niet baten: Filip Dewinter gaf eind november zijn lezing over ‘omvolking’ aan de UGent, op uitnodiging van het Katholieke Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Maarten Boudry schreef een boeiende terugblik: “In plaats van Dewinter de toegang tot onze universiteit te ontzeggen, zouden we beter de angel uit zijn doemverhaal halen met kritische argumenten en cijfers.”

Maarten Boudry over Filip Dewinter. Beeld photo news

16. Als het aan sterarchitect Daniel Libeskind ligt, krijgt de Antwerpse Boerentoren er een broer bij: een puntige toren van staal en glas. “Absurde grootspraak in Dubai-stijl”, reageerde oud-Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck fel.

Het nieuwe ontwerp voor de Boerentoren van Daniel Libeskind krijgt de wind van voren. Beeld Libeskind

17. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens schreef een aangrijpend stuk over jonge asielzoekers. “Nooit vergeet ik de gezichtsuitdrukking van de jongens toen ze vertelden hoe onmenselijk koud het ’s nachts is.” Vrijens: “Willen we een samenleving zijn die in crisissituaties kinderrechten on hold of opzijzet?”

18. “België of Marokko, voor wie supporter jij?” Het was een vraag die Mohamed Ouaamari overal achtervolgde in aanloop naar de wedstrijd op het WK voetbal in Qatar. De afloop is bekend.

19. “Over and out voor De Bleeker. Dit is dus wat er gebeurt met verantwoordelijke mensen in dit land.” Ivan Van de Cloot over het omstreden ontslag uit de federale regering.

20. Dave Sinardet vond warempel een goeie kant aan Qatargate. “Afgelopen week kon iedereen onmiskenbaar constateren dat het Europees Parlement tóch uitermate relevant is.” Met dank aan Qatar en Marokko.

Dave Sinardet over Qatargate. Beeld RV

21. Gezelligheid is de keutel op de kerststronk. Frederik De Backer over Kerstmis.

22. Defensiespecialist Roger Housen volgt de situatie in Oekraïne al sinds het begin van de invasie op de voet. Zijn meest recente bijdrage verscheen maandag.

