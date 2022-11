Volgende stap: iedereen een eigen windmolen. Tenminste in villawijken met tweeverdieners die het zich kunnen permitteren

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Tegenwoordig kijken we naar verhalen op TikTok en Instagram om jaloers te zijn op het seksleven en de riante financiële status van onze medemens, vroeger keken we naar onze buren. Hadden zij een nieuwe pergola, gingen wij meteen naar de bank om een lening aan te vragen om er een te bouwen die dubbel zo groot en dubbel zo duur was.

Knarsetandend zagen we vervolgens dat er een week later een spiksplinternieuwe snelle bolide op de oprit stond die griezelig fel afstak tegen onze strontbruine derdehandse Lada die geen enkele LEZ-zone nog binnen mag.

De wedstrijd elkaar vliegen afvangen stopte nooit.

In het Engels hebben ze daar zelfs een term voor: keeping up with the Joneses.

Een nieuw gadget om de familie Janssens naast de deur statusgewijs te jennen is de laadpaal.

Tot voor twee jaar weggelachen, nu een deel van de te etaleren welstand, naast zonnepanelen, een warmtepomp, driedubbel geïsoleerde ramen, warme wanten en nauwsluitend thermisch ondergoed.

Want ondanks de opwarming van de aarde kunnen wij ons in de winter steeds minder makkelijk verwarmen: o ironie.

Verwarmen is verarmen en fossiel is debiel.

Allen aan de laadpaal is dan een logisch vervolg, zeker in lommerrijke villawijken met tweeverdieners die het zich kunnen permitteren.

Toen bleek dat niet minder dan onze béíde buren al zo’n statussymbool op hun oprit hadden geplaatst, konden wij niet achterblijven, want wat denken ze wel en wie denken ze wel dat ze zijn en dat ze maar rap iets anders denken ja!

Stikjaloers waren we. Tot gisteren, want nu hebben wij er zelf ook een.

Ik wil u de saga onthouden van aanpassingen aan de installatie en controles en te weinig vermogen en oei, oei dat gaat hier niet gaan mijnheer en de vorige elektricien heeft dat verkeerd aangesloten dus we moeten nog eens terugkomen voor de controle en u had niet gezegd dat u nog geen zonnepanelen had en wilt u meteen betalen want wij hebben daar tegenwoordig zo’n bakje voor waarmee dat makkelijk gaat.

Wat het woord van 2022 wordt weet ik niet, het symbool is zonder discussie de laadpaal. Het is de zoveelste stap in de richting van de gehele individualisering: niet alleen onze huizen, ook wijzelf raken steeds meer geïsoleerd. Was energie vroeger een collectieve dienst, binnenkort moet iedereen daar zelf voor zorgen, zo lijkt het wel.

Volgende stap: iedereen een eigen windmolen.

Tenminste in lommerrijke villawijken met tweeverdieners die het zich kunnen permitteren. De rest van Vlaanderen koopt dan maar wat meer thermisch ondergoed.