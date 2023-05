Mark Coenen is columnist.

‘We moeten meer de vrije man zoeken bij de omschakeling”, zei de assistent-trainer ernstig tegen de camera, waarbij hij tegelijk in zijn oor peuterde, waardoor het leek dat hij zijn hersenen weer op gang moest trekken na de rust. Dat lukte toch niet echt, aan de einduitslag te zien. “Schijten beren in het bos?” vroeg ik mij vervolgens af, want zo kan ik het ook. Een alternatief had kunnen zijn: “we moeten één goal meer scoren dan de tegenstander en dan winnen we”.

Voetbal is veel geleuter en op het einde wint de beste ploeg.

In de weekendkrant had de trainer van de tegenstander zich geout als een aanhanger van bijgeloof, wat hem ook tijdens zijn bloeiende spelerscarrière ongetwijfeld geen windeieren had gelegd. De rituelen die hij aanhing: een bloemlezing. Hij begon ermee ruim een halfuur voor de match, want anders kwam hij er niet. Warme schoenen met schroefnoppen zo en niet anders aandoen, slokje van sportdrank met zijn eigen bekertje - “iedereen weet dat, dat is mijn bekertje” - en eerst op zijn sokken naar het toilet. En dat dan elke, maar dan ook elke match weer opnieuw, in steeds dezelfde volgorde. Sinds hij trainer was, beperkte zijn afwijking zich tot het strategisch plaatsen van twee flesjes water, “een voor de eerste helft en een voor de tweede”.

Geen speld tussen te krijgen.

Het heeft iets van een compulsieve stoornis, maar in de sport telt dat niet, want daar ziet men dit vaak. Zowat elke trainer heeft langs de lijn altijd dezelfde trui aan, namelijk die waarin ze voor het eerst een match dan wel beker hebben gewonnen. Als het één keer lukt, dan altijd: dat is de stille hoop en baat het niet dan schaadt het niet. Het resultaat is dat je in elke kleedkamer voor de match de gekste dingen ziet.

Bij Royal FC Betekom bijvoorbeeld grijpen de spelers elkaar voor elke match vriendschappelijk in het kruis, waarbij ze het openingslied van de Fabeltjeskrant zingen, begeleid door de fysio op didgeridoo. Talloos zijn de controlerende middenvelders die spelen in een slipje van hun vrouw. Ook in de wielrennerij komt het fenomeen voor: Jacques Anquetil verhuisde bij het begin van elke klim zijn drinkbus van zijn fietskader naar zijn achterzak, omdat daardoor zijn fiets minder woog en hij dus makkelijker naar boven kon.

Alweer: geen speld tussen te krijgen.

“In Spanje maken alle 22 spelers bij het betreden van het veld een kruisteken”, merkte Johan Cruyff die alles zag ooit op. “Als dat zou werken dan eindigde elke match in een gelijkspel”, concludeerde hij droog.