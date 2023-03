Vloekend maakte ik rechtsomkeer naar mijn Elysisch schuiloord. Een steek door mijn hart toen ik er aankwam

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Grote dank aan de weer­goden die het paradijs waaruit ik vertrok in mist hulden, het maakte het afscheid ­minder pijnlijk.

Maar welke god daar­boven op de Olympus zorgde ervoor dat ik mijn handtas vergat? En dat pas een half uur later opmerkte? Vloekend maakte ik rechtsomkeer en reed noodgedwongen terug naar mijn Elysisch schuiloord.

Een steek door mijn hart toen ik er aankwam, de zon scheen uitbundig en wreef al die schoonheid nog eens flink onder mijn neus. Maar naar Genève gaan, waar ik naar de avant-première van de opera Il ritorno d’Ulisse in patria, geregisseerd door FC Bergman, ging kijken, en in één klap ook nog mijn jongste dochter, schoonzoon en mijn stralende kleindochter zou zien, verzachtte de pijn.

Het was fijn om langs een heel andere weg naar huis te reizen. Ik genoot van de andere landschappen, van de Middellandse Zee die ik zag blinken in de verte. Denkend aan de David van Michel­angelo als ik richtingaanwijzers zag met Carrara op − daar kwam het marmer vandaan waaruit dat prachtige standbeeld gehouwen werd – reed ik naar La ­Spezia.

Vandaar langs de Cinque Terre, en overspoeld worden door herinneringen aan mijn laatste lange relatie, die niet echt denderend was. Maar samen op vakantie gaan, daar waren we werkelijk goed in. Waarbij bij deze de stelling weerlegd wordt dat samen op reis gaan dé lakmoes­proef is voor een al dan niet geslaagde relatie. Maar dit terzijde.

De vijf betoverende, tegen de rotsen gebouwde dorpjes aan de grillige Ligurische kust zijn bedwelmend mooi. De Via dell’Amore verbindt twee dorpen met elkaar, niet meer dan een kilometer lang, maar magisch bij de ondergaande zon.

Het was fijn om terug te denken aan die mooie en grappige herinneringen, we lachten veel en het verraste me hoe levendig en kleurrijk alles in me opgeslagen lag.

Vandaar verder naar ­Genova, dan de Mont Blanctunnel door, Frankrijk in.

Daar kwam ik langs plaatsen waaraan ik veel minder fraaie herinneringen heb. En ik weigerde er ook maar één minuut aan te denken. Dat lukte wonderwel door me vol overgave op mijn zang­oefeningen te storten.

Rijdend over de Franse wegen zong ik uit volle borst. Tot ik eindelijk Genève bereikte en me als een gek moest haasten om op tijd in het theater te raken. Snel even langs het hotel, gelukkig vlak naast een parkje, perfect om mijn hond Mr. Wilson uit te laten.

Buiten adem en net op tijd zakte ik in de roodfluwelen stoel en liet me wiegen door de prachtige muziek van Monteverdi. Ontroerd keek ik naar Penelope die smachtend op haar Ulysses wachtte en hem na tien lange jaren eindelijk weer in de ogen kijkt.

Wat zou ik klagen? ’s Ochtends vertrekken uit het paradijs, ’s avonds aankomen in het land van de verbeelding.