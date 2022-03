Vladimir Poetin leeft niet meer in het heden

Na Vladimir Poetins beslissing om Oekraïne binnen te vallen, is Rusland meer dan ooit geïsoleerd. De economie lijdt onder sancties, internationale bedrijven verlaten het land en wat van de media overblijft, spuit paranoia, nationalisme en leugens. De mensen verliezen het contact met de buitenwereld. In dat alles begint Rusland meer en meer op zijn president te lijken.

Ik praat sinds jaren met topmensen uit de bedrijfswereld en insiders van het Kremlin. Het doen en laten van Vladimir Poetin is vanouds met een waas van geheimzinnigheid omgeven, maar mijn anonieme bronnen hebben het meestal bij het rechte eind. Wat ik over het gedrag van de president in de voorbije twee jaar heb gehoord, is alarmerend. Zijn afzondering en ontoegankelijkheid, zijn diepe overtuiging dat de Russische overheersing van Oekraïne hersteld moet worden en zijn beslissing om zich met ideologen en hielenlikkers te omringen, storten Europa in de gevaarlijkste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Poetin bracht het voorjaar en de zomer van 2020 in quarantaine door in zijn residentie in Valdai, ongeveer halfweg tussen Moskou en Sint-Petersburg. Volgens mijn bronnen was hij er samen met Joeri Kovaltsjoek. Kovaltsjoek, de grootste aandeelhouder van Rossia Bank en de baas van verscheidene staatsvriendelijke media, is sinds de jaren 1990 Poetins goede vriend en vertrouwde adviseur. Tegen 2020 was hij de invloedrijkste figuur in de entourage van de president en dus de facto de tweede sterkste man van Rusland.

Kovaltsjoek is een ideoloog met een wereldbeeld dat orthodox-christelijk mysticisme combineert met anti-Amerikaanse complottheorieën. Poetin lijkt dat wereldbeeld te delen. Sinds de zomer van 2020 zijn hij en Kovaltsjoek vrijwel onafscheidelijk en bedisselen ze samen plannen om Rusland weer groot te maken.

Volgens mensen die op de hoogte zijn van Poetins gesprekken met zijn adviseurs, heeft de president alle belangstelling voor het heden verloren. De economie, de sociale vraagstukken, de coronaviruspandemie, het interesseert hem niet. In plaats daarvan zijn hij en Kovaltsjoek geobsedeerd door het verleden. Een Franse diplomaat vertelde me dat de Franse president Macron verwonderd was toen Poetin hem tijdens een van hun gesprekken van vorige maand op een lange historische lezing vergastte. Het had geen verrassing mogen zijn.

In zijn denken bevindt Poetin zich in een unieke historische situatie die hem de kans geeft om de schande van het verleden goed te maken. In de jaren 1990, toen Poetin en Kovaltsjoek elkaar leerden kennen, zochten ze allebei hun weg na de val van de Sovjet-Unie. Ze vonden dat het Westen van de Russische zwakte profiteerde om de grenzen van de NAVO te verleggen. In Poetins ogen is de huidige situatie omgekeerd: vandaag is het Westen zwak. De enige westerse leider die hij ernstig nam, was Angela Merkel. Nu zij weg is, kan Rusland wraak nemen voor de vernederingen van de jaren 1990.

Niemand in Poetins omgeving zal hem tegenspreken. Volgens mensen die hem kennen, heeft hij de meeste contacten met zijn vrienden en adviseurs van vroeger verbroken. Hij is vrijwel volledig afgesneden van zijn oude entourage. Zijn lijfwachten leggen een streng protocol op: niemand komt in de buurt van de president zonder een week quarantaine. Dat geldt zelfs voor Igor Setsjin, vroeger zijn persoonlijke secretaris en nu het hoofd van de staatsoliemaatschappij Rosnef. Setsjin brengt naar verluidt twee of drie weken per maand in quarantaine door om de president af en toe te kunnen spreken.

In mijn boek All the Kremlin’s Men beschreef ik het verschijnsel van het ‘Poetin-collectief’, de manier waarop zijn entourage altijd gretig trachtte vooruit te lopen op wat de president zou willen. Ze vertelden hem precies wat hij wilde horen. Dat collectief bestaat nog altijd. Op de vooravond van de invasie kon heel de wereld het zien, toen hij zijn topfunctionarissen om de beurt hun mening over de komende oorlog vroeg. Ze wisten allemaal wat van hen werd verwacht en probeerden onderdanig de gedachten van de president in hun eigen woorden uit te drukken.

Die rituele sessie, die door alle Russische televisiekanalen werd uitgezonden, was bedoeld om de top van het bewind met bloed te besmeuren. Maar ze toonde ook dat Poetin zijn oude garde beu was. Hij liet zijn minachting duidelijk blijken. Hij leek te genieten van hun kruiperigheid, zoals toen hij Sergej Narisjkin, het hoofd van zijn buitenlandse inlichtingendienst, in het openbaar vernederde. De man begon te stotteren, verbeterde zich haastig en gaf Poetin in alles gelijk. Kijk wat een jaknikkers, leek de president te zeggen.

Sommige leden van Poetins entourage proberen hem er al jaren van te overtuigen dat hij de enige is die Rusland kan redden, dat elke andere potentiële leider de ondergang van het land zou betekenen. Nu gelooft hij dat echt en oprecht. Hij is er zelfs zo van overtuigd dat hij denkt dat de mensen om hem heen zijn plannen zouden kunnen dwarsbomen. Hij kan hen evenmin vertrouwen.

En hier zijn we nu. Rusland is geïsoleerd, gesanctioneerd, alleen tegen de wereld. Het evenbeeld van zijn president. Poetins al kleine kring van intimi zal nog verder inkrimpen. Hoe meer Russische soldaten in Oekraïne sneuvelen, hoe krampachtiger de president zich in zijn stelling ingraaft. Hij noemt de sancties tegen zijn land een ‘oorlogsverklaring’.

Tegelijkertijd lijkt hij te denken dat een complete isolatie een groot deel van de onbetrouwbaarste elementen uit Rusland zal doen vertrekken. In de voorbije twee weken is de protesterende intelligentsia – zakenmensen, acteurs, kunstenaars, journalisten –uit het land gevlucht. Sommige mensen hebben hun hele hebben en houden achtergelaten om weg te kunnen. Ik vrees dat dit in de ogen van Poetin en Kovaltsjoek Rusland alleen maar sterker zal maken.