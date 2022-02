Vlaanderen stapt uit Unia, maar niet uit de mensenrechten

Een samenleving die zich op de borst klopt vrij te zijn, kan nooit de ogen sluiten voor discriminatie en een gebrek aan kansen. Het debat over de uitstap van Unia bewijst alvast dat daarover consensus bestaat. Maar sommige tegenstanders van deze uitstap – toegegeven de uitstap is niet op onze vraag in het regeerakkoord gekomen – maken nu de fout om ook tegenstander te zijn van het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut (VMRI) (DM 9/2). Dat heeft natuurlijk alles te maken met het gepolariseerde debat rond Unia, waardoor doel (discriminatie bestrijden) en middel (de instelling die dat doet) weleens door elkaar worden gehaald. Uit Unia stappen is niet hetzelfde als uit mensenrechten stappen. Extreemrechts hoopt dat, anderen vrezen het blijkbaar. Terwijl het VMRI ons moet toelaten efficiënter en met meer gezag de grondrechten in Vlaanderen te verdedigen en bestaande weeffouten te herstellen.

Zo is Unia niet bevoegd voor discriminatie op basis van gender. Als je gediscrimineerd wordt omwille van een handicap moet je bij Unia zijn. Als je gediscrimineerd wordt op basis van gender moet je naar de Genderkamer. Jonge studentes die te maken kregen met seksuele intimidatie wisten zelfs niets af van het bestaan van de Genderkamer. Critici hebben gelijk dat we versnippering in dienstverlening moeten tegengaan. We maken daar werk van met goede samenwerkingsovereenkomsten en een eenloketaanpak. Tegelijk mogen we niet blind zijn voor de versnippering die vandaag al bestaat.

In de toekomst zal het Mensenrechteninstituut bevoegd zijn voor álle Vlaamse discriminatiegronden. Het bestaande meldpunt voor seksuele intimidatie wordt er deel van, bekender en laagdrempeliger. Gedaan met de tragische situatie waar zelfs professoren pleiten voor een meldpunt dat eigenlijk al bestaat in de Genderkamer maar door de complexiteit van de versnippering niet bekend geraakt. Eén autoriteit voor welke schending dan ook. Eén loket waar elke burger zijn weg naartoe vindt.

Een andere kritiek is dat het Mensenrechteninstituut aan slagkracht zou inboeten omdat het niet langer naar de rechter kan stappen. Geen geloofwaardig argument als je weet dat Unia de afgelopen twaalf jaar slechts zes keer naar de rechter is gestapt binnen de Vlaamse bevoegdheden. Alle andere keren bleven slachtoffers in de kou staan als bemiddeling niet lukte. Dát is pas een gebrek aan slagkracht.

In een onderzoeksrapport over de handhaving van het gelijkekansendecreet doen de onbetwiste experts Vrielink, Cloots en Sottiaux daarom de aanbeveling om een onafhankelijk en gespecialiseerd orgaan op te richten waar discriminatieklachten kunnen worden ingediend, ingezet kan worden op bemiddeling én er zelf al een eerste oordeel wordt geveld. Exact wat we zullen doen met het nieuwe VMRI.

Wanneer bemiddeling niet lukt, kan het slachtoffer een uitspraak vragen van de onafhankelijke geschillenkamer die zal bestaan uit academici, rechters en gespecialiseerde advocaten. En we zien in Nederland het effect met zo’n 120 uitspraken per jaar die in 80 procent van de gevallen worden gevolgd. Dat zijn dus 96 discriminatoire situaties die in Vlaanderen blijven aanslepen, maar in Nederland worden opgelost. Verre van tandeloos dus.

In de 20 procent van de gevallen waar men zich niet schikt naar de uitspraak, kan men nog steeds naar de rechtbank. Met de uitspraak van de geschillenkamer zal men sterker staan. Middenveldorganisaties kunnen burgers daarbij ondersteunen. Iets wat ze vroeger standaard deden, maar nu niet meer omdat ze ervan uitgaan dat Unia het zal doen. Quod non met zes rechtszaken in de laatste twaalf jaar.

Ik kan me dan ook niet van de indruk ontdoen dat het debat soms enkel gaat over de kleur van de kat die de muizen moet vangen. Onder druk van oneliners versimpelen we debatten tot een symbool: voor of tegen Unia. Zo geraakt de vraag ondergesneeuwd hoe we discriminatie efficiënter bestrijden en mensenrechten beter beschermen. Parlementsleden van links tot rechts zouden bondgenoten moeten zijn in de oprichting van dit Vlaams Mensenrechteninstituut. In de ambitie om een internationale A-status te behalen. Onze buurlanden slagen daar al in. Ons gelijkekansencentrum Unia haalt vandaag slechts een B-status. Evident betekent deze ambitie dat we samenwerkingsakkoorden zullen moeten sluiten met andere instellingen in ons land, waaronder ook Unia, maar dat is een backoffice-discussie. Aan de frontoffice komt er één loket waar de burger terechtkan voor alle discriminatiegronden.

Kunnen we toegeven dat de oprichting van het VMRI ook kansen biedt om de lat hoger te leggen? Of past dat niet in het binaire spel tussen meerderheid en oppositie? Vlaanderen stapt uit Unia, maar niet uit de mensenrechten. Wel integendeel.