Vlaanderen is Nederland niet. Toch onderschatten politici beter niet het gelijkaardige, explosieve sentiment van vervreemding

Dag lezer,

Ik kan me niet herinneren dat een verkiezing voor een Vlaamse provincieraad ooit zo in de kijker is gekomen als de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland van gisteren. De aandacht is terecht. Zelfs naar de normen van het erg beweeglijke politieke landschap bij onze noorderburen, is de doorbraak van de BoerBurgerBeweging fenomenaal. Vanuit het niets werd de jonge partij meteen de grootste in het land.

Dat is mede de verdienste van het kleurrijke, charismatische boegbeeld Caroline van der Plas. Zij wist haar partij uit te bouwen van een eenzijdige protestbeweging tegen het stikstofbeleid tot een grote anti-establishmentkracht, die het veelkantige verzet bundelt tegen het Haagse beleid in landelijk Nederland. Nieuw is dat niet, stelt politicoloog André Krouwel vast. “In Nederland wil zowat een kwart van de kiezers tegen het systeem trappen. Die vinden dat het allemaal te snel gaat en willen op de rem staan”, vertelde hij vanochtend aan de telefoon. Maar onder Van der Plas is de toon wel veranderd, in vergelijking met haar rechts-populistische voorgangers en concurrenten. Dat maakt van de plots machtige BBB een potentiële partner voor toekomstige rechtse regeringen met bijvoorbeeld de liberale VVD van Mark Rutte of de gehalveerd CDA.

Natuurlijk weerklinken deze verkiezingen in Vlaanderen luider, omdat de parallel met de politieke situatie voor het oprapen ligt. Ook wij hebben een regering, de Vlaamse, die in de knoei raakte door haar stikstofbeleid, dat op groot verzet stuit in landelijk Vlaanderen. Na een diepe crisis bereikte de regering-Jambon alsnog een compromis, maar de conflictstof is niet ontmijnd. Ook niet in de landbouwwereld, die sceptisch blijft over het toekomstige beleid.

Politiek blijft de harde opstelling hangen van de ‘nouveau cd&v’ onder Sammy Mahdi. Niemand kan nog ontkennen dat onder Mahdi een nieuwe wind waait door de Vlaamse christen­democratie. Een strakkere wind, dikwijls wat rechtser en conservatiever dan de partij in het recente verleden uit de hoek kwam. Wie de ondergang van zusterpartij CDA aanschouwt, begrijpt de motivatie.

Vraag blijft of de traditionele bestuurspartij cd&v bij machte is om dat brede gevoel van politieke wantrouwen te vertolken. Want dat gevoel is er wel degelijk. De politieke polarisatie tussen Randstad en platteland in Nederland verbergt een complexer gevoel van breed gedeeld onbehagen. Dat is niet zomaar te transporteren naar Vlaanderen. Maar politici hier onderschatten toch maar beter niet een gelijkaardig, politiek explosief sentiment van vervreemding en verlies.

Zeker niet op een moment waarop kwesties zoals de riante bonussen voor oud-Kamervoorzitters of de zaak van Sihame El Kaouakibi een weinig fraai beeld schetsen van het vermogen tot politieke verantwoordelijkheidszin.

Veel leesplezier,

Bart Eeckhout

Hoofdcommentator