‘Vlaanderen blijkt maar een doodgewone regio, bestuurd door figuren die niet boven het maaiveld uitsteken’

Doodgewone regio

Als de Vlaams-nationalisten van de N-VA ons in die afgelopen decennia één ding geleerd en aangetoond hebben, dan is het wel dat decentralisatie en verregaande autonomie op zich niet automatisch geleid hebben tot efficiënter en effectiever bestuur. Laat staan tot een asymmetrisch en/of disruptief beleid. Integendeel, alle Vlaams-nationalistische retoriek en grieventrommels ten spijt blijkt na al die jaren dat Vlaanderen maar een doodgewone, kleine Europese regio is, bestuurd door figuren die doorgaans niet boven het maaiveld uitsteken.

Het is ook niet onbelangrijk om naar aanleiding van hun verjaardag te wijzen op hun hypocriete Europese invalshoek. Formeel zijn ze niet gekant tegen de Europese instellingen, maar onder het mom van hun ‘euro-realisme’ willen de Vlaams-nationalisten in feite het liefst terugkeren naar het ’Europe des patries’ van generaal De Gaulle. Nochtans heeft Zygmunt Bauman (1925-2017, Pools-Britse socioloog en filosoof, red.) ons gewezen op de paradox dat nationale identiteiten, uitgerekend het meest bedreigd zijn als zij zich isoleren van andere gemeenschappen! Zeker als we ondertussen niet alleen geconfronteerd worden met lokale thema’s, maar vooral met uitdagingen van een Europese en zelfs planetaire dimensie.

In tegenstelling tot België is hier het goede nieuws wel dat de N-VA niets in de (Europese) pap te brokken heeft.

Stephaan Taccoen, Brugge

Waardering voor álle schooldirecteurs

In de nieuwe CAO zit voor het onderwijspersoneel allerlei lekkers, als we de minister mogen geloven. Opvallend: een gespreide loonsverhoging voor de schooldirecteurs. Omdat de loonspanning met de leerkrachten gewoonweg veel te klein is. Maar uit waardering voor de schoolleiders.

Een goede zaak dus. Of toch niet. Adjunct-directeurs vallen uit de boot. Zij krijgen geen – net zo goed verdiende – loonsverhoging. Hoogst bizar en helemaal haaks op het schoolbeleid van de laatste jaren: teams maken het beleid uit, geen individuen.

Adjunct-directeurs worden hier weggezet als niet belangrijk. Blijkbaar werken ze net iets minder? Als signaal naar de adjunct-directeurs kan dit tellen. Hoogst motiverend.

Onbegrijpelijk. Of was er geen budget? Er was blijkbaar wél 15 miljoen voor het gedeeltelijk vrijstellen van gesyndiceerde leerkrachten voor het vakbondswerk op school.

15 miljoen of het equivalent van 300 voltijdse jobs. In tijden van een geweldig lerarentekort kan zo een ingreep wel tellen. Ze zegt meteen alles over de prioriteiten van het onderwijsbeleid in dit land. De vakbonden graaien in de pot. De adjunct-directeurs kijken toe en gaan maar weer aan het werk. Onderbetaald werk.

De directies SO van de scholengemeenschap Dilbeek-Ternat