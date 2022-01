Vlaams Belang vindt het blijkbaar belangrijk dat nog even twijfel gezaaid wordt over de werking van de coronavaccins. Waarvan akte

Stavros Kelepouris is journalist bij De Morgen.

Er is nood aan meer open debat over het coronabeleid, klonk het vorige week nog in een druk becommentarieerd Wintermanifest. Het minste wat je kunt zeggen is dat de ondertekenaars op hun wenken bediend worden. Liefst 32 experten van wel heel diverse pluimage worden gesommeerd om in het parlement hun kijk te geven op een eventuele verplichte coronavaccinatie.

Achter die weelde aan expertise gaat een politieke koehandel schuil. Iedere partij draagt deze of gene expert voor, en in de finale shortlist wordt traditioneel iedereen een beetje tevreden gehouden. Het zal niemand verbazen dat partijen daarbij vaker wel dan niet experts naar voren schuiven die er net zo over denken als zij.

Wie daarvan een illustratie zoekt, moet maar even de hoorzittingen oprakelen over het VN-Migratiepact dat de regering-Michel deed vallen. Zowat alle regeringspartijen waren voor dat pact, en hadden een specialist ter zake uitgenodigd die hun standpunt min of meer vertolkte. N-VA was tegen, en hun genodigde was dat ook. Finaal bleef iedereen bij zijn standpunt: elke partij was na de onafhankelijke analyse van hun expert nog meer gesterkt in zijn gelijk. Een wonderbaarlijk toeval!

Je hoeft geen groot kenner te zijn om te zien dat hetzelfde scenario zich dit keer zal afspelen. Het probleem daarbij is niet dat het parlement sprekers uitnodigt, maar veeleer dat het die sprekers voor zijn kar spant. Dit is geen debat waar partijen voor- en tegenargumenten zullen horen die hen helpen om hun standpunt te bepalen. Dat standpunt ligt al lang vast. Het is weinig meer dan doorzichtig politiek theater.

Nu is het parlement wel vaker slecht theater. Wat het dit keer extra pijnlijk maakt, is dat het parlement hopeloos te laat komt. Een verplichte vaccinatie komt er niet. Ook zonder formele gedachtewisseling in de Kamer is het maatschappelijke debat daarover al lang gevoerd. De resultaten zijn helder: er is in ons land - ook politiek - te weinig draagvlak voor zo’n verplichting. En dat draagvlak gaat niet groter worden nu dag na dag duidelijker wordt dat omikron niet de ramp is waarvoor gevreesd werd.

Toch heeft het komende debat in de Kamer één groot pluspunt: het voordeel van de duidelijkheid. Vlaams Belang vond het blijkbaar nodig om een forum te bieden aan Geert Vanden Bossche, een veearts met een achtergrond in vaccinologie. Vanden Bossche heeft zich de voorbije maanden met de ene onwetenschappelijke claim na de andere ontpopt als online cultheld van de antivaxbeweging.

Ieder serieus Kamerdebat zou intussen toch mogen vertrekken van de overduidelijke vaststelling dat de beschikbare coronavaccins uitstekend werken, en dat de voordelen van een prik voor de meeste mensen en de samenleving vele malen groter zijn dan een weigering. Vlaams Belang vindt het blijkbaar belangrijk dat daar nog even twijfel over gezaaid wordt. Waarvan akte.