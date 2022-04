Vincent Van Quickenborne (Open Vld): ‘Tijd om schoon schip te maken, Tom Van Grieken’

Eenentwintig Russische spionnen werden zondag ons land uitgezet. Onze veiligheidsdiensten hielden hen al langer in de gaten. Koorknapen zijn het allerminst. Verbonden met de binnenlandse (FSB), buitenlandse (SVR) en militaire (GRU) inlichtingendiensten van Rusland. Het zijn zij die onder meer achter de vergiftiging van de Skripals in Engeland zaten. Wat met hun clandestiene operaties in ons land?

Ook hier zijn ze actief. Met afluisterapparatuur en hacking verzamelen ze geheime informatie. Klassieke spionagetechnieken die ook andere landen toepassen. Maar de Russische spionnen hebben hier ook andere objectieven. Namelijk een strategie die stamt uit de Koude Oorlog: de hybride dreiging. Via die aanpak proberen de Russen de tegenpartij op het thuisfront te destabiliseren. Onder meer met desinformatiecampagnes. We zagen dit bij de verkiezingen in de Verenigde Staten. Maar ook in andere landen stapelen de bewijzen zich op. Bij ons weten we dat information officers informatie doorspeelden die door een Russisch trollenleger werd ingezet om complottheorieën op sociale media te voeden over corona en Jürgen Conings. Duizenden bots spuien voortdurend nonsens om mensen tegen elkaar op te zetten. Achter @Francine457 op Twitter, die op het eerste gezicht uw buurvrouw kan zijn, blijkt Vladimir te zitten die vanuit Moskou complottheorieën rechtstreeks uw huiskamer binnenbrengt. Een strategie die de Russen overal toepassen. Met behoorlijk wat succes.

Extreemrechts

Maar het gaat verder dan dat. Spionnen zijn ook actief in Europa om politieke bondgenoten te vinden. Ook dat is een beproefde techniek. In Sovjettijden waren communistische partijen in Europa de spreekbuis van Moskou. De PVDA stottert nog altijd als het een veroordeling van Rusland over de lippen moet krijgen. En zwijgt al helemaal over de wandaden van het Chinees communistisch regime tegen de Oeigoeren. Maar Poetin heeft een betere spreekbuis gevonden. Overal in Europa bakt hij zoete broodjes met extreemrechts. Het is zorgwekkend hoe succesvol die aanpak is.

Zo werd Marine Le Pen tweede in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezing. Van haar is geweten dat ze haar campagne al liet financieren met Russisch geld. Het verbaast dan ook niet dat ze in 2014 op de eerste rij stond om de annexatie van de Krim te erkennen. Ook vindt ze dat Frankrijk uit de EU en de NAVO moet stappen, wat Poetin als muziek in de oren klinkt. Een oproep die ze zelfs herhaalde nadat Rusland Oekraïne binnenviel. En ze staat niet alleen met die houding. Overal in Europa hebben extreemrechtse partijen jarenlang hun bewondering voor Poetin geuit. In Italië, Oostenrijk, Nederland of Duitsland. En helaas ook bij ons.

Ook VB’er Filip Dewinter deelde bij de start van deze oorlog de boodschap dat we uit de NAVO moeten. Dat komt niet uit het niets. Hij is al lang een pleitbezorger van Poetin. En verzamelde heel wat pro-Russische VB’ers rond zich. Annexeert Rusland de Krim? VB-parlementairen zeggen ter plaatse dat alles democratisch verlopen is. Vallen ze Donetsk en Loehansk binnen? Toenmalig parlementslid Jan Penris stapt op het vliegtuig als verkiezingswaarnemer voor de Russen. Wil Rusland een pr-campagne voeren voor de Syrische dictator en massamoordenaar Assad? Dewinter gaat bij hem op de koffie. Terwijl de Russen met Assad toen ook in Syrië onschuldige burgers aan het uitmoorden waren. Weerzinwekkend dat Dewinter zich hiervoor als schaamlapje liet gebruiken.

Soumission

Jarenlang omschreef hij Poetin als zijn ‘politiek voorbeeld’. Welk voorbeeld? Poetin benoemt lgbtqi+-rechten en gelijke rechten voor minderheden als voorbeeld van westerse decadentie en een falende liberale democratie. Medvedev bepleitte onlangs een ‘Eurazië van Londen tot Vladivostok’ onder Russische dominantie. Blijkbaar klinkt het extreemrechts in Europa als muziek in de oren. De soumission van het Westen.

“Een vergissing”, zo noemt partijvoorzitter Van Grieken nu dit jarenlang optreden als de vazal van Poetin. Te gek voor woorden. Dewinter ging meermaals op bezoek in Rusland, woonde partijcongressen van Poetin bij en schudde de bloederige handen van Assad en andere beulen. Er zal een krachtiger signaal nodig zijn van een partij die jarenlang andere politici en partijen als ‘volksverraders’ bestempelde terwijl die wél de westerse waarden van vrijheid en gelijke rechten voor iedereen verdedigden.

Tijd om schoon schip te maken, mijnheer Van Grieken. Wijs de deur aan iedereen die zich voor de kar van een dictator en massamoordenaar als Poetin liet spannen.