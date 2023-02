Vijf sterren en een fooi om de Uber-chauffeur nog eens terug te lokken

Als we achter de parkeergarage op de Rua Acre linksaf de bochtige en steile straat Major Daemon richting mijn huis inslaan, voel ik de taxichauffeur vaak verstrakken. Terwijl de motor kreunt bij het omhooggaan, hoor je de chauffeur bijna denken: ‘Het zal toch niet.’ Ik woon op een heuvel in het centrum van Rio de Janeiro, morro in het Portugees. ‘Morro’ is in Rio vrijwel synoniem voor ‘favela’ en dus voor veel mensen voor gevaar. In de favela heerst armoede en domineren de drugsbendes, dus daar moet je niet komen, is kort gezegd het (voor)oordeel.

Maar onze morro is geen favela, het is een lagere-middenklassen­buurt, waar je als vrouw alleen gerust ’s nachts over straat kunt lopen. In veel rijkere wijken in Rio kun je dat wel vergeten. Maar dat weten veel van die chauffeurs niet. Degenen die het wel weten, rijden fluitend achter de parkeergarage van de Rua Acre omhoog: “Mooiste buurt van Rio!” En dan glim ik. Anderen weigeren de rit, hoe ik ook de blaren op mijn tong praat dat er boven zelfs een kazerne van het leger ligt en dat het super gezellig en veilig is. Não. Raampje omhoog en weg.

Mijn buren en ik hebben zo onze strategieën om dit te tackelen. Als ik naar de markt ga op zaterdag, loop ik vanaf mijn huis de heuvel af naar de Rua Sacadura Cabral, en op de hoek bij café Kalesa bestel ik via de app op mijn smartphone een Uber. Dat gaat meestal goed. Vaak verschijnt binnen enkele minuten de chauffeur en stap ik in, richting de markt in Lapa, een bekende uitgaanswijk, waar het makkelijk passagiers oppikken is.

Maar dan de terugweg. Als ik klaar ben op de markt, loop ik met twee zware boodschappentassen te zeulen en heb ik er absoluut geen zin in om me bij café Kalesa te laten afzetten en dan over de Rua Escorrega naar boven te lopen. Die gaat ook best steil en op het eind moet je ook nog een aantal venijnige trappen op. Meestal zeggen er twee, drie chauffeurs af, ze hebben kennelijk bestudeerd waar die Rua Jogo da Bola ligt, de Balspel­straat, waar ik woon. Totdat er toch nog iemand opduikt aan de rand van de markt, waar ik met die zware tassen sta te wachten. Altijd weer stap ik met een zucht van verlichting in en altijd weer wacht ik gespannen af of de chauffeur niet moeilijk gaat doen over de bestemming.

Helemaal ongelijk kun je ze ook niet geven, want er zijn de laatste maanden enkele chauffeurs bij ons boven beroofd, nadat ze een doodlopend straatje in waren gelokt. Onveiligheid is nu eenmaal de last die onze prachtige stad als een natte deken met zich meedraagt. Maar ik denk met de chauffeur mee. Als we dan ten slotte de Rua Major Daemon opgeklommen zijn, laat ik me vlak achter de legerkazerne afzetten op het pleintje waar het beeld van Onze-­Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen staat. Zo hoeft de chauffeur niet mijn smalle Balspel­straat in, waar je ook nog weer eens halsbrekende toeren moet uithalen als je een tegenligger tegen­komt.

En zo hoeft hij niet aan de andere kant via de Ladeira (helling) Pedro Antônio onze heuvel af om in een wirwar van een beetje smoezelige straatjes terecht te komen, waar je vooral ’s nachts liever ook niet rijdt. Ten slotte geef ik hem of haar vijf sterren plus een fooi in de Uber-app, in de hoop dat onze morro een positieve herinnering blijft.